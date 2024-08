News

Andrea Sanna | 8 Agosto 2024

Inizia agosto e arriva anche la nuova numerazione dei canali del Digitale Terrestre. Ecco come cambia la lista

Agosto è cominciato e con esso cambia, come di consueto, la numerazione dei canali del Digitale Terrestre. Ecco come si presenta la nuova lista dei canali, come riportato da Digital-Forum.

Ricordiamo che per facilitare la scelta sarebbe necessario, magari, inserire la sintonizzazione automatica, ai fini di evitarla manualmente.

I canali del Digitale Terrestre

Partiamo con il dire che il primi canali, vale a dire da Rai 1 HD al NOVE non vi sono modifiche. Proseguendo la lista poi dal canale 10 al 19 vediamo gli slot occupati dalle emittenti locali. Mentre sul 20, come di consueto, c’è 20Mediaset HD. Ecco come si prosegue ancora:

21 Rai 4

22 Iris HD

23 Rai 5

24 Rai Movie HD

25 Rai Premium

26 Cielo

27 27Twentyseven HD

28 TV2000

29 LA7d HD

30 La5 HD

31 Real Time

32 QVC HD

33 Food Network

34 Cine34 HD

35 Focus HD

36 RTL 102.5

37 Warner TV

38 GIALLO

39 TOPcrime HD

40 Boing HD

Continua…