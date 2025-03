News

Andrea Sanna | 27 Marzo 2025

digitale terrestre

A partire da giovedì 27 marzo 2025 ecco qual è la nuova numerazione dei canali del Digitale Terrestre. Ecco tutta la lista completa. Ricordiamo che a partire dal 1° aprile ne sarà inserito uno nuovo.

La numerazione del Digitale Terrestre

Si torna a parlare della nuova numerazione del Digitale Terrestre, disponibile da giovedì 27 marzo 2025. Cosa cambia nei canali stavolta? In questo articolo scopriremo tutte le novità.

Partiamo con il dire che dai primi canali, dunque da Rai 1 HD al canale NOVE non c’è alcun tipo di modifica. Successivamente dal decimo al diciannovesimo saranno come al solito dedicati alle emittenti locali. Così come sul 20 resta attivo 20Mediaset HD.

Poi la lista dei canali del Digitale Terrestre prosegue in questo modo:

21 Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD

22 Iris HD

23 Rai 5

24 Rai Movie HD

25 Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD

26 Cielo

27 27Twentyseven HD

28 TV2000

29 LA7d

30 La5 HD

31 Real Time

32 QVC HD

33 Food Network

34 Cine34 HD

35 Focus HD

36 RTL 102.5

37 Warner TV

38 GIALLO

39 TOPcrime HD

Continua…