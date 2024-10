News

Nicolo | 1 Ottobre 2024

Disney+ sembra essere pronto a introdurre una nuova funzione per tutti i suoi abbonati. Dopo tante indiscrezioni pare che i canali tematici e live stiano per diventare realtà! Andiamo a scoprire quanti sono e in cosa consistono.

La nuova funzione di Disney+

Disney+ può vantare milioni di abbonati in tutto il mondo, dai più piccoli agli adulti affezionati ai loro classici preferiti. Non a caso all’interno della piattaforma si possono trovare centinaia di prodotti per tutte le occasioni: dai film Marvel passando per quelli targati Pixar e arrivando ai documentari di National Geographic. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti ma al servizio non basta e in questi giorni pare stia testando una nuova funzione.

Dal 30 settembre 2024 hanno cominciato a sperimentare quelli che vengono chiamati “canali live“. In sostanza si tratta di canali televisivi attivi h24 e sette giorni su sette, dividendosi in quattro categorie:

Halloweenstream – Un canale dedicato agli show e ai film relativi alla festa di Halloween;

– Un canale dedicato agli show e ai film relativi alla festa di Halloween; Hits & Heroes – Un canale dedicato principalmente a tutto ciò che riguarda la Marvel e Star Wars;

– Un canale dedicato principalmente a tutto ciò che riguarda la Marvel e Star Wars; Throwbacks – Un canale incentrato sulla cultura pop per tutti i nostalgici del genere;

– Un canale incentrato sulla cultura pop per tutti i nostalgici del genere; Real Life – Un canale che ci concentra sui documentari, le biopic e le storie vere.

Al momento non si hanno molte altre informazioni in merito all’arrivo in Italia e tutto ciò di cui siamo a conoscenza è stato fornito da alcune news sul sito Deadline. La programmazione dei canali è formata dai contenuti già presenti on demand su Disney+. Inoltre, per accedervi non bisognerà pagare alcun sovrapprezzo.

Stiamo parlando quindi di un nuovo modo di fare televisione e tutto ciò potrebbe sfocare un giorno in delle trasmissioni in diretta proprio sulla piattaforma dedicata alle famiglie. Nel frattempo il servizio si appresta ad aumentare il costo degli abbonamenti a partire dalla fine del 2024.