Tutte le novità in uscita su Disney+ e STAR a febbraio 2022: i film e le serie TV in arrivo sulla piattaforma streaming

Quali sono le uscite del mese di febbraio 2022 su Disney+ e STAR?

Sono tante le novità in arrivo, tra cui sicuramente

Non mancheranno poi contenuti per grandi, su STAR, e per i più piccoli, con tante serie e film a loro dedicati.

Ma ecco le novità in uscita su Disney+ a febbraio 2022.

I primi tre episodi in streaming dal 2 febbraio

Ambientata nei primi tempi della diffusione di internet, la serie TV Pam & Tommy è basata sull’incredibile storia vera del sex tape di Pamela Anderson (Lily James) e Tommy Lee (Sebastian Stan). Rubato dalla casa della coppia da un operaio scontento (Seth Rogen), il video si trasformò da semplice curiosità, attraverso scambi clandestini di videocassette, a un vero e proprio scandalo mondiale quando arrivò sul web nel 1997.

La serie originale è composta da otto episodi, che debutteranno settimanalmente.

dal 16 febbraio su Disney+

L’ultimo capolavoro di Wes Anderson arriva su Disney+. The French Dispatch dà vita a una raccolta di articoli tratti dal numero finale di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria del Ventesimo secolo.

Nel cast Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson.

dal 16 febbraio su Disney+

Le BLACKPINK, celebre gruppo icona del k-pop, celebrano il quinto anniversario dal loro debutto con il rilascio di un film a loro dedicato.

Si tratta di un regalo speciale per i BLINK, il fandom delle BLACKPINK, per rivivere insieme i vecchi ricordi e godersi le loro performance.

dal 21 febbraio

The Walking Dead torna con la parte finale della stagione 11, dove i protagonisti si preparano per l’imminente attacco dei Mietitori. Nel frattempo, altri ad Alexandria dovranno scontrarsi con l’ira devastante di Madre Natura.

Una verità resiste: le vite sono appese ad un filo e ogni decisione cambia drasticamente il loro futuro, le loro possibilità di sopravvivenza e lo stato di ogni comunità.

dal 23 febbraio su Disney+

Su Disney+ arriva il fresco di sala The King’s Man – Le origini, pellicola prequel del film Kingsman – Secret Service.

Diverse menti criminali si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite. Un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli e salvare l’umanità intera.

dal 23 febbraio su Disney+

La Famiglia Proud: più forte e orgogliosa è un revival della famosa serie animata La Famiglia Proud.

La storia segue le avventure di Penny Proud e della sua famiglia mentre affrontano la vita quotidiana. La mamma Trudy ha un nuovo lavoro, papà Oscar ha nuovi e obiettivi, mentre Penny è pronta a nuove sfide, tra le quali farsi amica una vicina di casa piuttosto socievole che è convinta di avere molto da insegnarle.

