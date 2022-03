Tutte le novità in uscita su Disney+ e STAR a marzo 2022: i film e le serie TV in arrivo in streaming, da Red a Moon Knight

Disney+ uscite marzo 2022

Quali sono le uscite del mese di marzo 2022 su Disney+ e STAR?

Sono tante le novità in arrivo, tra cui sicuramente Moon Knight e titoli degli Oscar come West Side Story e Nightmare Alley.

Non mancheranno poi contenuti per grandi, su STAR, e per i più piccoli, con tante serie e film a loro dedicati. Tra questi il primo titolo dell’anno di Pixar: Red.

Ma ecco le novità in uscita su Disney+ a marzo 2022.

West Side Story

West Side Story

su Disney+ dal 2 marzo

Su Disney+ debutta West Side Story, film del 2021 diretto da Steven Spielberg, tratto dall’omonimo musical di Leonard Bernstein, Stephen Sondheim ed Arthur Laurents..

Due adolescenti di diverse origini etniche si innamorano nella New York degli anni 50. Una rivisitazione del leggendario musical West Side Story sullo scontro tra due bande di strada.

Red

Red

su Disney+ dal 11 marzo

Il primo film Pixar dell’anno, Red, debutta esclusivamente su Disney+.

La tredicenne Mei Lee combatte quotidianamente tra l’essere la figlia modello ed obbediente di sua madre, ed il caos della sua giovinezza. Come se non bastasse, ogni volta che si entusiasma troppo, si trasforma in grosso panda rosso.

Nightmare Alley – La fiera delle illusioni

Nightmare Alley

su Disney+ dal 16 marzo

Candidato agli Oscar in molteplici categorie, Nightmare Alley sbarca su Disney+.

Un giostraio ambizioso (Bradley Cooper) con un talento per manipolare le persone con poche parole ben scelte inizia una relazione con una psichiatra (Cate Blanchett) che si rivela essere ancora più pericolosa di lui.

Un’altra scatenata dozzina

Un’altra scatenata dozzina

su Disney+ dal 18 marzo

Ispirato a Una scatenata dozzina (2003) di Shawn Levy, Un’altra scatenata dozzina, di Gail Lerner, racconta la storia di una famiglia, i Baker, formata da 12 persone.

Zoey (Gabrielle Union) e Paul (Zach Braff) si sposano e sapevano già che avrebbero avuto tanti figli, oltre a quelli figli nati da precedenti relazioni. Così i due genitori si trovano a gestire 10 ragazzi di età diverse, che li trasportano in una scatenata vita frenetica.

Gli occhi di Tammy Faye

Gli occhi di Tammy Faye

su Disney+ dal 23 marzo

Jessica Chastain è la protagonista di Gli occhi di Tammy Faye, uno dei film più discussi durante la stagione degli award.

Negli anni 1970, Tammy Faye Bakker e suo marito Jim creano dal nulla la più grande rete di trasmissione religiosa del mondo. Tuttavia, irregolarità finanziarie e rivali intriganti minacciano di far crollare il loro impero.

L’era glaciale: le avventure di Buck

L’era glaciale: le avventure di Buck

su Disney+ dal 25 marzo

La saga de L’era glaciale continua con un sesto film, intitolato Le avventure di Buck.

In questo nuovo capitolo Crash e Eddie partono alla ricerca di un posto tutto loro, ma si ritrovano intrappolati in un labirinto di caverne. Vengono salvati da una donnola e insieme si lanciano in una missione per salvare il Mondo Perduto dal dominio dei dinosauri.

Moon Knight

Moon Knight

su Disney+ dal 30 marzo

L’MCU si amplia con la nuova serie Moon Knight, il cui protagonista è Oscar Isaac.

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector.

Altre uscite di marzo 2022 su Disney+

Star stagione 1 – dal 2 marzo

stagione 1 – dal 2 marzo Bless This Mass stagione 1

stagione 1 Better Things stagione 3

stagione 3 Running Man: Outrun stagione 1

stagione 1 The Owl House: Aspirante Strega stagione 2

stagione 2 Bear Grylls: Celebrity edition stagione 6

stagione 6 Weekend in famiglia – dal 9 marzo

– dal 9 marzo 911 , Lone Star 3 stagione

, 3 stagione The Great North stagione 2

stagione 2 Ducktales stagione 3

stagione 3 Bohemian Rhapsody – dall’11 marzo

– dall’11 marzo L’amore bugiardo – Gone Girl

Birdman

Sidney to the Max stagione 3 dal 16 marzo

stagione 3 dal 16 marzo Revenant – Redivivo – dal 18 marzo

– dal 18 marzo Grey’s Anatomy stagione 18 – dal 23 marzo

– dal 23 marzo Bob’s Burger stagione 11

stagione 11 Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir stagione 4

stagione 4 Universi paralleli

PC Professionale © riproduzione riservata.