Andrea Sanna | 8 Giugno 2023

Più di 100 contenuti sono stati rimossi dal catalogo di Disney Plus. Ma come mai? Ecco cosa sta succedendo sulla piattaforma

I contenuti cancellati da Disney Plus

Settimana di fuoco (la scorsa) quella vissuta dalla Disney, che dal suo catalogo di Disney Plus e Hulu ha rimosso più di 100 dei suoi programmi originali in tutto il mondo.

La selezione di Disney Plus in questione include alcuni titoli come Willow e Marvel’s Rubaways, rimosse dopo che l’azienda ha dato il preavviso di una settimana senza un’apparente ragione. Ma oggi abbiamo le motivazioni del caso: si tratta di motivi di natura economica!

Stando al documento presentato all’ente americano che vigila sulle aziende quotate a Wall Street (chiamata SEC), Disney dovrebbe cercare di risparmiare la bellezza di 1,5 miliardi di dollari a seguito di quanto successo nella piattaforma streaming.

Durante il terzo trimestre del 2023 l’azienda ha fatto sapere che ripeterà questa l’operazione su Disney Plus, cancellando ancora altri contenuti. Ecco quanto si legge a riguardo: “Continueremo la nostra revisione dei contenuti e prevediamo che ulteriori contenuti originali verranno rimossi”. Si parla di almeno all’incirca di 400 milioni di dollari.

Stavolta non è specificato quanti contenuti e titoli verranno tolti e Disney Plus non ha fornito alcun tipo di indicazione. L’azienda come tantissime altre note in tutto il mondo sta cercando di risparmiare il più possibile. A partire da questi tagli per passare ai licenziamenti di migliaia di dipendenti in tutto il mondo e alcune altre importanti chiusure!

Insomma pare proprio che Disney Plus faccia sul serio. Dunque occhio ai titoli e nel caso affrettatevi a recuperare il più possibile, nel caso possano essere rimossi dalla piattaforma.

