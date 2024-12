News

Nicolo Figini | 10 Dicembre 2024

Disney+

Andiamo a scoprire come attivare la nuova offerta di Disney Plus in merito al suo abbonamento

Disney Plus ha messo a disposizione degli utenti una nuova promozione legata alla modalità di abbonamento alla piattaforma. Ecco come attivare l’offerta in maniera molto semplice.

La promozione di Disney Plus

Se non volete spendere la tariffa ordinaria per quanto riguarda l’iscrizione a Disney Plus non temete perché la piattaforma stessa ha messo a disposizione una modalità che vi farà risparmiare.

Infatti, forse non avete voglia di sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale al servizio di streaming per le più svariate ragioni. Potreste non essere interessati a gran parte dei contenuti oppure potreste solo volerla provare per un periodo limitato di tempo. Quindi, come fare a soddisfare il vostro desiderio?

Disney Plus ha deciso di inserire una nuova offerta che vi permette di abbonarvi al piano Standard con pubblicità a soli 3,49 euro mensili per tre mesi. Avrete la possibilità di guardare i contenuti full HD con l’aggiunta della visione simultanea su due dispositivi. L’unica pecca, che può risultare fastidiosa per qualcuno, è la presenza di pubblicità a intervalli regolari.

Nel mese di settembre 2024, la piattaforma aveva dato la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a 1,99 euro al mese per tre mesi. Se ancora avete attiva questa, vi consigliamo di lasciare che scada per poi scegliere il rinnovo a 3,49 euro.

Dobbiamo precisare, ad ogni modo, che non è ancora chiaro se l’offerta sia accessibile a tutti oppure solo a coloro che hanno utilizzato quella precedente a settembre, come riporta anche il sito HDBlog. Ovviamente vi terremo aggiornati con tutte le news del caso nel momento in cui ne sapremo di più.

Non vi resta, adesso, che decidere se procedere con la valutazione di tale promozione e capire se è ciò che fa al caso vostro.