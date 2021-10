1 Uscite ottobre Disney Plus e Star

Vi state domandando cosa vedere su Disney Plus e Star a ottobre 2021? Il primo titolo è Just Beyond, una serie antologica ispirata ai romanzi di R.L Stine. Su Star poi arriva la decima stagione di American Horror Story, Double Feature. Su Star è in arrivo anche la docuserie The D’Amelio Show.

War of the Worlds stagione 2

War of the Worlds stagione 2

dal 6 ottobre su Star

Su Star arriva in catalogo la stagione 2 di War of The Worlds.

Dopo che un attacco alieno ha quasi spazzato via l’umanità, Emily scopre una strana connessione con gli alieni. Gli invasori potrebbero essere umani?

Nel frattempo, il disperato istinto di sopravvivenza costringe molti di loro a compiere gesti estremi.