1 Disney+ settembre 2022: serie TV e film in uscita

Quali sono le uscite del mese di settembre 2022 su Disney+ e STAR?

Sono tante le novità in arrivo, tra cui sicuramente il film Thor Love and Thunder e la serie Pistol.

Non dimentichiamoci poi del live action di Pinocchio e di Hocus Pocus 2.

Ma ecco le novità in uscita su Disney+ a settembre 2022.

Pinocchio live action

dall’8 settembre

Su Disney+ a settembre 2022 debutta l’adattamento live-action di Pinocchio, diretto da Robert Zemeckis.

Nel cast troviamo Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth e Joseph Gordon-Levitt.

Geppetto, un vecchio falegname, chiede una sera alla Stella dei Desideri, che la sua bella marionetta Pinocchio diventi un bambino vero. Quella notte, la Fata Azzurra dona vita a Pinocchio e gli chiede di dimostrarsi coraggioso, bravo e disinteressato per diventare un bambino in carne e ossa. Come sua guida, la Fata nomina un vagabondo Grillo Parlante come sua coscienza.