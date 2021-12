1 Uscite Disney+ e STAR dicembre 2021

Vi state domandando cosa vedere su Disney+ e Star a dicembre 2021? Il primo titolo è The Book of Boba Fett, seguito da The Big Leap e The Wonder Years. Per quanto riguarda i film sono imperdibili The Last Duel e Ron – Un amico fuori programma.

Ma ecco tutte le altre novità di dicembre su Disney+ e Star.

The Big Leap – Un’altra opportunità

Dal 1° dicembre su Disney+

Su Disney+ arriva la dramedy The Big Leap.

La storia segue un gruppo di personaggi diversi e con poca fortuna mentre tentano di cambiare le loro vite partecipando a un reality show sulla danza che potrebbe potenzialmente rovinare le loro vite.

Il loro obiettivo è realizzare lo spettacolo de Il lago dei cigni.