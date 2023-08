News

Martina Pedretti | 31 Luglio 2023

Disney+

Le novità in uscita ad agosto 2023 su Disney+: tra film e serie TV, da Only Murders in the Building 3 a Ahsoka

Le uscite di agosto 2023 su Disney+

Quali sono le uscite del mese di agosto 2023 su Disney+ e STAR?

Sono tante le novità in arrivo, tra cui sicuramente la serie Ahsoka, di Star Wars.

Arrivano poi Only Murders in the Building 3 e The Bear 2.

Ma ecco le novità in uscita su Disney+ a agosto 2023.

Guardiani della Galassia Vol.3

2 agosto 2023

Su Disney+ ad agosto 2023 arriva Guardiani della Galassia Vol.3 dei Marvel Studios.

Nel film, ultimo della trilogia, la nostra amata banda di disadattati appare un po’ diversa.

Peter Quill (Chris Pratt), ancora scosso da una terribile perdita, coinvolge la sua squadra in una rischiosa e adrenalinica missione per difendere l’universo e proteggere Rocket. Intanto una nuova e imprevedibile forza minaccia di annientare i Guardiani una volta per tutte.