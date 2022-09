1 Disney+ ottobre 2022: serie TV e film in uscita

Quali sono le uscite del mese di ottobre 2022 su Disney+ e STAR?

Sono tante le novità in arrivo, tra cui sicuramente il film Rosaline e la stagione 4 di Boris.

Non dimentichiamoci poi della serie The Bear e lo speciale Marvel Werewolf by Night.

Ma ecco le novità in uscita su Disney+ a ottobre 2022. (Clicca su CONTINUA per scoprirle tutte)

The Walking Dead 11

dal 3 ottobre

Su Disney+ a ottobre 2022 arrivano gli ultimi episodi di The Walking Dead 11.

Mentre ogni gruppo continua a trovarsi in situazioni incontrollabili, le minacce, sia vive che non, sono in agguato e incombe sempre di più per tutti la pressione per il giorno della resa dei conti.

I loro viaggi individuali convergeranno in uno solo o si divideranno per sempre? La lotta per il futuro continua a essere esasperata dalla minacciosa popolazione degli erranti. Non tutti sopravvivranno, ma per alcuni i morti che camminano continuano a vivere…