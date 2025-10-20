Down Canva, Amazon, Snapchat, Roblox, Duolingo: cosa succede

News

Martina Pedretti | 20 Ottobre 2025

Disservizi globali il 20 ottobre 2025: Amazon, Canva, Snapchat, Roblox e Duolingo offline. Ecco cosa è successo e cosa sappiamo finora.

Down globali il 20 ottobre 2025: problemi per Amazon, Canva, Snapchat, Roblox e Duolingo

La mattina di lunedì 20 ottobre 2025 si è aperta con un imprevisto digitale di dimensioni globali. Dalle 8:30 circa (ora italiana), milioni di utenti in tutto il mondo hanno iniziato a segnalare difficoltà nell’accedere a numerosi servizi online, dai social alle piattaforme di e-commerce e intrattenimento. In poco tempo, il problema è diventato virale: i messaggi di segnalazione si sono moltiplicati su X (ex Twitter) e su Downdetector, dove la mappa dei disservizi mostrava un’ondata di malfunzionamenti concentrata in Europa e Nord America.

Tra i servizi più colpiti figurano Amazon, Canva, Snapchat, Roblox e Duolingo, insieme ad altre piattaforme come Signal, Epic Games Store, Clash Royale e persino alcuni servizi di AWS, l’infrastruttura cloud di Amazon. Molti utenti hanno riscontrato rallentamenti, errori di connessione e difficoltà a effettuare login o sincronizzare i propri dati.

Il blackout ha avuto ripercussioni in diversi settori. Canva e altre app di produttività, come Asana e Any.do, hanno subito interruzioni che hanno rallentato il lavoro di migliaia di team e professionisti. Nel campo dell’intrattenimento, invece, Roblox e Clash Royale hanno registrato picchi di segnalazioni. Invece gli utenti di Snapchat lamentavano l’impossibilità di inviare messaggi o caricare Storie. Anche Duolingo, l’app per l’apprendimento delle lingue, è finita temporaneamente offline, lasciando milioni di studenti “a metà lezione”.

Le cause precise non sono ancora state chiarite, ma secondo le prime ipotesi il problema potrebbe essere collegato a un malfunzionamento dei server DNS o a un disservizio di uno dei principali provider cloud globali. In situazioni come questa, un piccolo guasto tecnico può avere un effetto domino su decine di piattaforme che condividono la stessa infrastruttura.

Le aziende coinvolte hanno assicurato di essere al lavoro per ripristinare il normale funzionamento dei servizi. Nel frattempo, gli utenti possono monitorare la situazione in tempo reale su Downdetector o seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali delle singole piattaforme.