EBO Air 2 Plus, il compagno con le risposte intelligenti

23 Novembre 2025

A volte bastano due grandi occhioni per rendere la vita quotidiana un po’ più leggera. Il nuovo dispositivo EBO Air 2 Plus è in grado di svolgere più mansioni, sempre con quegli occhioni grandi…

Quante funzioni, tutte da scoprire

Grazie all’EBO Air 2 Plus è possibile videochiamare con i propri cari, chattare in modo divertente, stare sereni quando non c’è nessuno in casa, catturare i momenti salienti della propria giornata, tenere d’occhio gli animali domestici e mettere in sicurezza i propri dati sensibili.

In particolare, molto apprezzata la funzione che permette di impiegare EBO Air 2 Plus come “controllore della propria abitazione”. Grazie al sistema integrato di prevenzione degli ostacoli e al sistema di stabilità Tumblr, il robot pattuglia abilmente la zona giorno ed è inoltre in grado di superare mobili bassi e piccoli ostacoli. In combinazione con il tracciamento a 360 gradi basato sull’intelligenza artificiale, EBO Air 2 Plus fissa gli oggetti in movimento. Li cattura con estrema nitidezza grazie alla sua telecamera 3K con obiettivo grandangolare da 137 gradi e invia anche avvisi in tempo reale. La visione notturna a infrarossi aggiuntiva garantisce una sorveglianza 24 ore su 24.

Da non sottovalutare la questione divertimento. La funzione Multi-AI, EBO Air 2 Plus permette di interagire con il device come fosse un compagno di chat. Fornisce sia risposte intelligenti, ma anche idee creative. In “modalità pappagallo”, il robot imita le parole con voci divertenti, così da rendere il tutto ancor più spassoso.

Facile da utilizzare, prezzo consono

EBO Air 2 Plus non richiede un know how importante per utilizzarlo al meglio, anzi ogni “servizio” è facilmente intuibile. Il consiglio è quello di seguire attentamente le istruzioni, soprattutto per connetterlo nella maniera corretta alla propria rete. In generale, si tratta di un dispositivo che ha il suo fascino. Provare per credere. Per maggior info, cliccate qui!