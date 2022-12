News

Andrea Sanna | 13 Dicembre 2022

Twitter

La spunta blu di Twitter su iPhone

La spunta blu su Twitter è diventata realtà, dopo quanto emerso nelle scorse settimane. Il sistema di abbonamenti premium, che porta con sé questo vantaggio, è approdato sulla piattaforma social e, stando a quanto emerso, per chi è in possesso di un dispositivo iOS costa di più. Quali sono dunque le funzioni principali:

Cambiare nome utente e nome visualizzato;

Modificare foto del profilo.

In tal caso, però, si perderà in via momentanea il segno di spunta blu su Twitter, fino a nuova verifica, come annunciato dal comunicato.

È emerso anche il costo dell’abbonamento premium che, come possiamo ben leggere, per chi ha un iPhone ha un costo differente e più elevato: “Twitter Blue verrà rilanciato: abbonati sul web per 8 dollari al mese o su iOS per 11 dollari al mese per ottenere l’accesso alle funzionalità riservate agli abbonati, incluso il segno di spunta blu”.

Ma perché costa di più la spunta blu su iOS? In tanti ve lo sarete chiesti. Ebbene nonostante Elon Musk e Tim Cook abbiano messo da parte le divergenze, l’imprenditore di Tesla non sembra vedere di buon occhio la tassa del 30% pagata da Apple per ogni acquisto via App Store e app di terze parti, come Twitter.

La scelta fatta da Twitter ha fatto il giro del web. A commentare anche Elon Musk che, mediante il suo account ufficiale ha dato qualche informazione. In risposta a un commento ha fatto sapere che: “I bot/troll generano attività false. Quindi Twitter potrà sembrare un po’ meno vivace, ma in realtà è solo che la falsità è sparita”.

Ricordiamo, infine che Twitter Blue, con la spunta blu (o di altre colorazioni) al momento solo gli utenti di alcuni stati possono usufruirne. Per esempio gli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e nel Regno Unito. Al momento non sappiamo quanto arriverà in Italia e in altri Paesi.