Andrea Sanna | 17 Maggio 2023

Si sta a lungo parlando dell’introduzione dell’Euro digitale. In tanti si stanno chiedendo cos’è, a cosa serve e quando arriva nel nostro Paese. Ecco tutto ciò che sappiamo a proposito.

Cos’è l’Euro digitale

La Banca Centrale Europea (nota anche come BCE) sta studiando insieme alle banche centrali nazionali dei Paesi facenti parte l’UE, se è il caso di introdurre o meno l’Euro digitale.

Vi state chiedendo cos’è? Si tratta di una valuta digitale della Banca Centrale che equivale ai contanti.

Questo nuovo metodo permetterebbe dunque non solo l’utilizzo di banconote e monete, ma anche di usufruire di quest’altra scelta per poter effettuare pagamenti.

Le caratteristiche

Quali sono le caratteristiche e cosa può offrire?

Chiunque faccia parte dell’UE può utilizzarlo in modo facile e sicuro, esattamente come avviene per i contanti.

Rispetto alla moneta “privata” è diversa perché emessa dalla BCE, ma dà modo di poter utilizzare anche carta e app direttamente dal tuo smartphone con questa nuova tecnica.

A cosa serve l’Euro digitale

Vi state chiedendo a cosa serve?

L’introduzione della valuta digitale della Banca Centrale Europea serve per rispondere a chi vorrebbe effettuare sempre più pagamenti elettronici in modo sicuro e affidabile.

Si tratterebbe, come precisato dal sito, di un’ancora di “stabilità” per il sistema monetario e per i pagamenti. Ciò permetterebbe anche di rafforzare la sovranità monetaria e fare fronte alla concorrenza.

I vantaggi

Ma quali potrebbero essere i vantaggi dell’Euro digitale?

Considerando che è ancora in fase di lavorazione è difficile capire l’impatto che avrà, ma ci sono comunque vantaggi importanti. Tra questi il fatto che sarebbe accessibile, solido, sicuro, efficiente e aderente alla normativa.

Oltretutto sarebbe dotato della privacy più assoluta.

Quando arriva l’Euro digitale

Vi state chiedendo per caso quando arriva l’Euro digitale?

Partiamo con il dire che la fase istruttoria ha preso il via nell’ottobre 2021 e, salvo imprevisti, dovrebbe concludersi a ottobre 2023.

In questo momento la Banca Centrale Europea sta esaminando tutte le caratteristiche e canali per la distribuzione dell’Euro digitale. Il tutto anche per capire quale impatto può avere sul mercato.

Da lì in poi si deciderà se sviluppare concretamente questa idea.

