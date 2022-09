Evento Amazon settembre 2022: quando e dove vederlo in streaming

Amazon annuncia un nuovo evento virtuale a settembre 2022: quando e a che ora sarà, dove vederlo in streaming e quali prodotti saranno svelati.

Amazon ha annunciato un nuovo evento a settembre, dove annuncerà nuovi dispositivi, funzionalità e servizi. Quando e a che ora si svolgerà? L’evento completamente virtuale inizierà alle ore 18:00 italiane del 28 settembre e dovrebbe presentare nuovi device Amazon. Le novità annunciate arrivano in tempo per l’autunno, in vista del Black Friday e del Natale.

Evento Amazon settembre live streaming

Amazon ha confermato l’evento in un’e-mail di invito a The Verge, e pertanto sembra che per guardare in streaming la presentazione è necessario avere questo invito. The Verge specifica che seguirà il tutto in diretta, e anche sui social di Amazon si potrà restare aggiornati, scoprendo tutte le novità annunciate. Vi aggiorneremo nel caso in cui l’evento in diretta online dovesse essere aperto a tutti.

Quali novità aspettarsi

Ma quali saranno i dispositivi annunciati durante l’evento Amazon di settembre? Possiamo pensare a dei nuovi Echo, nuovi prodotti o servizi Ring e forse anche alcune sorprese inaspettate. La presentazione dei dispositivi autunnali di Amazon dello scorso anno è stata ricca di novità, tra cui il nuovo robot domestico Astro, l’Echo Show 15, un fitness tracker simile a Fibit e persino un nuovo termostato intelligente.

Non ci sono stati rumor su cosa aspettarsi dall’evento Amazon quest’anno, ma dato che sono passati due anni dall’ultimo aggiornamento principale di Echo, è possibile che l’azienda possa annunci un aggiornamento. Nonostante Amazon abbia annunciato che all’inizio di quest’anno acquisirà iRobot, il produttore di aspirapolvere robot Roomba, l’accordo non è ancora concluso, quindi probabilmente non sentiremo nulla della potenziale integrazione di iRobot e Amazon.

Voi quale nuovo prodotto aspettate di più? Cosa pensate sarà presentato all’evento? Fatecelo sapere!

