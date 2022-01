Per Samsung è in arrivo l’evento Galaxy Unpacked a febbraio 2022: tutte le news e dove seguire in diretta streaming la presentazione, quando e a che ora: vedremo gli S22?

Indice dei contenuti Quando

Diretta

Evento Samsung Unpacked: data e orario

Il primo evento Samsung Unpacked del 2022, durante il quale saranno presentati i nuovi prodotti dell’azienda, è ormai prossimo. La data della presentazione non è ancora stata annunciata, ma secondo un report di Wccftech, la nuova conferenza si terrà il giorno 8 febbraio 2022. Non sappiamo ancora a che ora si svolgerà, anche se solitamente l’orario scelto sono le 10 del mattino, ovvero le 16 in Italia. Nel corso di questo evento live streaming saranno svelati diversi prodotti. Quindi anche chi è interessato a seguirlo in diretta dall’Italia potrà farlo collegandosi in orario. In un evento precedente che si è tenuto a ottobre, Samsung ha presentato la linea dei Galaxy S21. Durante il CES 2022 sono stati invece svelati i S21 FE, il che lascia intendere che il Samsung Unpacked di febbraio 2022 rivelerà la nuova linea dei Galaxy S22.

Vista l’attuale situazione globale, non sappiamo se l’evento seguirà delle norme anti-COVID e si terrà solamente online, senza pubblico presente in loco.

Ma ecco come vedere l’evento Samsung in diretta streaming comodamente da casa.

Evento Samsung Unpacked febbraio 2022 diretta streaming

Il primo evento Samsung Unpacked 2022 sarà sicuramente disponibile alla diretta streaming su YouTube, in un video dedicato. Infatti, presumibilmente,l’8 febbraio 2022, la live avrà inizio e Samsung inizierà a svelare i suoi nuovi prodotti per l’anno a venire. Presto scopriremo se si tratterà dei Galaxy S22.

Per vedere l’evento live quindi non basterà altro che collegarsi al canale YouTube ufficiale Samsung, o al sito ufficiale, e seguire la diretta comodamente da ovunque ci si trovi. Non sappiamo quante ore durerà la conferenza.

