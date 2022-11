Via alcune informazioni personali dal 1° dicembre 2022. Ecco quali sono le ultime novità che propone Facebook

Facebook si rinnova ancora. Mark Zuckerberg e i suoi collaboratori sono intenzionati a introdurre delle importanti modifiche sui profili di ogni utente. In sostanza a partire dal 1° dicembre saranno presenti nelle pagine personali di ogni iscritto meno informazioni rispetto a quelle presenti in questo momento. Nello specifico ci si soffermerà sull’eliminazione di quattro campi come le scelte religiose, politiche, indirizzi e gli orientamenti sessuali di un qualsiasi utente presente sulla piattaforma.

Se nei vostri profili personali avete compilato uno o più informazioni tra quelle citate, riceverete una notifica d’avviso. A essa si aggiunge anche l’opzione per scaricare una copia di dati Facebook, in attesa del 1° dicembre. Questa regola vale chiaramente per coloro che vogliono conservare le tracce dei propri dati.

Una scelta quella di eliminare alcune informazioni dai vari account Facebook che non avrà chissà quale impatto, ma che ridurrà sicuramente lo scrolling nella pagina profilo e un aumento della tutela della privacy. Queste sezioni sono presenti da sempre, ma adesso Meta sta mettendo in primo piano la privacy di ogni utente ed è pronto a questa svolta. A rendere nota la notizia è il consulente social media, Matt Navarra. Sul profilo Twitter ha pubblicato uno screenshot della nota che alcuni utenti hanno ricevuto.

La scelta ha destato curiosità e tanti media hanno contattato l’azienda per chiedere spiegazioni su questa novità. TechCrunch ha riportato le parole di un portavoce di Facebook, che ha svelato le necessità di andare incontro agli utenti:

“Nell’ambito dei nostri sforzi per rendere Facebook più facile da navigare e utilizzare, stiamo rimuovendo una manciata di campi del profilo: Interessato a, Opinioni religiose, Opinioni politiche e Indirizzo. Stiamo inviando notifiche alle persone che hanno compilato questi campi, informandoli che verranno rimossi. Questa modifica non influisce sulla capacità di nessuno di condividere queste informazioni su sé stessi altrove o su Facebook”.

Facebook fa sapere quindi che si tratta di una scelta stilistica, fatta già da competitor come Instagram e TikTok. Su questi ultimi social, infatti, le varie biografie risultano semplici e libere dal precisare dettagli personali, così come opinioni politiche e religiose.

