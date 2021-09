Facebook in diretta oggi 21 settembre per presentare un prodotto

Facebook annuncia un evento di presentazione di un prodotto oggi 21 settembre: a che ora e dove seguire la diretta streaming.

Facebook nuovo prodotto quando?

A sorpresa, Mark Zuckerberg ha annunciato che oggi 21 settembre Facebook presenterà un nuovo prodotto. Precisamente a che ora e quando si scoprirà di cosa si tratta? L’evento sarà trasmesso in diretta streaming alle 19:00, orario italiano e secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere qualcosa di legato alla realtà virtuale.

Di cosa si tratta

Facebook, a inizio settembre, ha già presentato ufficialmente i suoi Ray-Ban Stories, gli occhiali da sole smart realizzati in collaborazione con Luxottica. Tuttavia oggi l’azienda è pronta a lanciare un nuovo inaspettato prodotto. Sebbene Mark Zuckerberg non si entrato in dettaglio in merito all’annuncio, sappiamo già di cosa si tratta?

Secondo le prime indiscrezioni l’evento di oggi 21 settembre sarà dedicato un dispositivo legato alla realtà virtuale e alla realtà aumentata. Infatti, a un commento di un utente che ha scritto “Stai lavorando anche tu ad un razzo per portarci nello spazio?”, il fondatore di Facebook ha risposto “No, sono molto più interessato alla realtà virtuale”.

Non è l’unico che scherzato sotto al post di Zuckerberg ha ottenuto una simile risposta, dato che anche ad altri utenti, ha specificato che è particolarmente interessato alla VR e alla AR. Proprio per questo sembra che tutto si diriga in direzione di un prodotto brandizzato Facebook che risponda a questa necessità.

Evento Facebook diretta streaming

Come vedere quindi l’evento di presentazione di Facebook di oggi 21 settembre, previsto per le 19:00 italiane? Mark Zuckerberg ha risposto anche a questa domanda, specificando che il nuovo prodotto sarà annunciato su Facebook Live. Quindi, direttamente sulla piattaforma social si potrà accedere alla diretta streaming dell’evento. Solo con questa live potremo scoprire di cosa si tratta, e se, effettivamente, sia un prodotto legato alla realtà aumentata e a quella virtuale.

