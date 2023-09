News

Martina Pedretti | 19 Settembre 2023

Facebook down oggi 19 settembre: un bug di Meta non permette di far apparire anteprime e copertine dei link condivisi

Dopo il Twitter down di ieri è arrivato il momento di un Facebook down oggi 19 settembre. In tutto il mondo infatti sembra aver preso piede un bug che non mostra le immagini anteprima dei link condivisi. Ma cosa sta succedendo e perché le copertine non appaiono?

Non è dato sapere al momento cosa abbia causato questo malfunzionamento di Meta. Tuttavia le segnalazioni iniziano ad arrivare non solo dall’Italia, ma da tutto il mondo. Pagine di informazione che lavorano su Facebook stanno infatti lamentano l’impossibilità di postare link in quanto le immagini di copertina non appaiono.

Sebbene si possa pensare a un problema legato alle direttive europee sul copyrighy, come era successo a fine 2021, il fatto che siano coinvolti anche utenti d’oltreoceano fa rientrare questa possibilità.

Piuttosto sembra infatti trattarsi di un momentaneo bug di Facebook, ancora in fase di risoluzione. Questo impedisce di far apparire l’anteprima di un link esterno condiviso sul proprio profilo, sulle pagine o sui gruppi.

Il problema ha iniziato a verificarsi verso le 11.00 di oggi 19 settembre, e ha colpito solo i link condivisi da quel momento in poi. Infatti quelli pubblicati in precedenza non sono stati intaccati dal problema e le loro anteprime appaiono normalmente.

Inoltre il bug non sembra aver coinvolto le thumbnail di YouTube e alcuni siti, rimasti illesi da questa situazione. Vi aggiorneremo non appena la situazione si risolverà, o se Meta dovesse rilasciare dichiarazioni in merito al disservizio.

Voi avete notato questo problema su Facebook?