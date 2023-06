News

Andrea Sanna | 27 Giugno 2023

Facebook Instagram

Sparite news di Instagram e Facebook

Cosa succede in Canada? Come mai sono sparite le news di Instagram e Facebook? Meta, in seguito all’approvazione dell’Online News Act, ha tagliato l’accesso degli utenti alle notizie dei due social network.

In sintesi i canadesi dovranno procurarsi le notizia da altre fonti. Ma è importante che arrivino dai social sopra menzionati. Secondo quanto riportato dall’Online News Act prevede che i siti come Facebook e Instagram debbano pagare gli editori che di notizie che riproducono tali contenuti. Meta nel momento in cui ha appreso la legge si è opposta. Sembra proprio che ora l’azienda in questione voglia prendere questa strada e non pagare le testate giornalistiche.

Meta ha postato un comunicato sul proprio sito per dare seguito alla minaccia, spiegando che tale oscuramento non avrà ripercussioni sulle altre funzioni delle app. L’approvazione di questa legge in Canada potrebbe portare a legislazioni simili anche in altri Paesi. Da capire ora come il pubblico social reagirà a tale notizia.

C’è da dire che tale legge è stata approvata per fare in modo di favorire il giornalismo locale, cosa che sembra aver trovato l’accordo di tutti inizialmente. Facebook e Instagram, ma principalmente Meta, ritengono tale situazione “impraticabile”. Tutto ciò però potrebbe andare a buon fine esattamente come accaduto in passato.

Qualche anno fa, per esempio, in Australia si è cercato di far passare alcune leggi sul giornalismo che a Meta non interessavano. Così Meta ha tagliato l’accesso alle notizie su Facebook e Instagram alla bellezza di 17 milioni di utenti. Il servizio è tornato disponibile nel momento in cui il governo australiano ha accettato di ridurre la legge a per avvantaggiare Meta e Google.

Ma il Canada cosa farà? Al momento sembra voler mantenere una posizione precisa. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha accusato Meta di “tattiche di bullismo”. Staremo a vedere però se Facebook e Instagram riusciranno a spuntarla.