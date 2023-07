Facebook introduce una nuova sezione video: addio a Watch

News

Martina Pedretti | 18 Luglio 2023

Facebook lancia una nuova sezione video

Meta, l’azienda dietro a Facebook, ha recentemente concentrato parte delle sue attenzioni sull’app Threads, progettata per competere con Twitter, ma ha anche dedicato tempo al rinnovamento della sezione video di Facebook. Possiamo infatti dire addio a Facebook Watch, che lascia spazio a una nuova tab che assomiglia di più allo stile di Instagram, con strumenti di editing per i Reels e una sezione Esplora.

La sezione Watch è arrivata su Facebook nel 2017, e da allora Meta ha deciso di evolversi e modificare la sua strategia per i contenuti video. Inizialmente, Facebook credeva che Watch avrebbe sostituito televisione tradizionale, con contenuti di lunga durata come eventi sportivi in diretta. Tuttavia per il social ora è importante competere con TikTok, e non lasciarsi vincere dalla competizione.

Per questo Meta ha deciso di rinnovare Facebook e il modo di creare e fruire dei video sull’app. Ancora una volta l’attenzione si riversa su clip di breve durata come i Reels, video in diretta e suggerimenti algoritmici. Il nuovo tab Video di Facebook ha infatti la sua una sezione Esplora, ispirata ad Instagram. In questa sezione gli utenti trovano video di tendenza e suggerimenti personalizzati, con hashtag. Meta inoltre incoraggia il cross-posting tra le due piattaforme, Facebook e Instagram.

Per chi non avesse ancora accesso al nuovo tab Facebook Video, la novità è gradualmente in distribuzione, per sostituire Facebook Watch. Presto sia coloro che usano il social dal browser che dall’app potranno scoprire la sezione.