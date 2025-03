News

Nicolo Figini | 28 Marzo 2025

Facebook

Qualche ora fa è stato annunciato che Facebook tornerà, in qualche modo, alle origini introducendo una scheda che permetterà di vedere solamente i post pubblicati dalle persone che si seguono. Ecco dove trovarla.

La nuova scheda di Facebook

Continuano gli aggiornamenti e l’introduzione di nuove funzioni anche all’interno di Facebook. Nei mesi appena trascorsi vi abbiamo riferito che sono state eliminate le restrizioni sulla libertà di parola ma anche il fatto le dirette saranno cancellate dopo 30 giorni.

Oggi vogliamo trattare un argomento che farà fare un tuffo nel passato a tutti coloro che si sono iscritti al social nel momento in cui è stato rilasciato. In precedenza, se ben ricordate, nella propria bacheca comparivano solamente post delle persone che si seguivano.

Con il tempo, e la crescita della piattaforma, sono state inserite anche pagine sponsorizzate oppure raccomandate in base alle preferenze degli utenti. Facebook, quindi, è diventato un luogo più dispersivo dove rimanere in contatto con i propri cari e le persone a cui si è interessati è diventato molto difficile.

Chi lavora nel dietro le quinte ha però voluto creare una soluzione al problema introducendo quelle che si chiamano “Scheda amici“. Al suo interno, le persone potranno trovare unicamente i post pubblicati dagli amici e dai famigliari. Non ci saranno quindi interruzioni relative a prodotti o pagine consigliate.

La funzione ha debuttato in queste ore negli Stati Uniti e in Canada. Si trova nella barra degli strumenti e può venire inserita tra i Preferiti per avere sempre un accesso diretto dall’app. “La ‘Scheda amici’ mostrerà le Stories, i Reel, i post, le richieste e i compleanni degli amici. Un social media dovrebbe essere social“, ha spiegato l’azienda con una nota ufficiale riportata anche da Deadline.

In Italia non sappiamo ancora quando tale funzione approderà. Che cosa ne pensate?