Facebook cambia nome?

Facebook sta pianificando di cambiare il nome della sua azienda la prossima settimana per spostare attenzione sulla costruzione di un metaverso. Questa è la notizia riportata da The Verge, secondo una fonte con conoscenza diretta della questione.

Il prossimo cambio di nome di Facebook, di cui l’amministratore delegato Mark Zuckerberg prevede di parlare alla conferenza annuale Connect dell’azienda il 28 ottobre, vuole simboleggiare l’ambizione del gigante della tecnologia di essere conosciuto per qualcosa di più dei social media. Il rebrand probabilmente rendereerbbe Facebook uno dei tanti prodotti della società madre, che supervisiona anche realtà come Instagram, WhatsApp, Oculus e altri. Diversi portavoce di Facebook hanno poi rifiutato di commentare questa storia.

Facebook ha già più di 10.000 hardware di consumo come gli occhiali AR che Zuckerberg ritiene che diventeranno onnipresenti, come gli smartphone. A luglio, ha detto a The Verge che, nei prossimi anni, “ci trasformeremo effettivamente da una società di social media a una società del metaverso”.

Un cambio di nome per Facebook potrebbe anche servire a separare il lavoro su cui si concentra Zuckerberg dall’intenso controllo a cui è attualmente sottoposto. Un ex dipendente diventato informatore, Frances Haugen, ha recentemente fatto trapelare una serie di documenti interni dannosi al Wall Street Journal. Inoltre ha testimoniato su contro di loro al Congresso.

Secondo The Verge nuovo nome della società di Facebook è un segreto gelosamente custodito all’interno delle sue mura. Non sarebbe conosciuto, nemmeno dai suoi alti dirigenti. Un possibile nome potrebbe avere qualcosa a che fare con Horizon, il nome della versione VR ancora inedita di Facebook, che l’azienda ha sviluppato negli ultimi anni. Il nome dell’app è stato recentemente modificato in Horizon Worlds poco dopo che Facebook ha presentato una versione per la collaborazione sul posto di lavoro chiamata Horizon Workrooms.

