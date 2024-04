News

Martina Pedretti | 22 Aprile 2024

FantaSanremo

L’ESC 2024 è alle porte e con esso arriva anche il FantaEurovision: cos’è e come funziona il gioco per creare squadre e sfidare gli amici

L’Eurovision Song Contest è pronto a conquistare nuovamente i salotti di tutta Europa, e anche in questo 2024 sarà accompagnato dal gioco del FantaEurovision. Scopriamo subito di cosa si tratta, come partecipare da casa, come creare la propria squadra, e come funziona il gioco virale sui social.

Cos’è FantaEurovision

Il FantaEurovision è un gioco che rende tutti quanti i partecipanti protagonisti del Eurovision Song Contest 2024. Il format è lo stesso del FantaSanremo, tanto che i creatori sono anche gli stessi. Il gioco consiste nell’organizzare e gestire una squadra virtuale, composta dagli artisti in gara. Ogni concorrente può quindi avere un team formato da cinque artisti di cui uno sarà il capitano.

Proprio come accade nel Fantacalcio, chi vuole partecipare ha a disposizione una determinata somma fittizia per partecipare e “comprare” gli artisti per organizzare il suo team di big. La moneta di scambio quest’anno si chiama Måney e non più saBaudi, in onore dei Maneskin.

Questo gioco nasce nelle Marche, da un gruppo di appassionati di Sanremo, che si ritrova per divertirsi in compagnia. Solo nel 2021 i ragazzi decidono di portare il loro gioco anche sul web, aprendo il sito dedicato al FantaSanremo, che in poco tempo ha conquistato il web. Quest’anno hanno deciso di aprirsi anche all’Eurovision, creando anche una versione internazionale del portale.

Come funziona FantaEurovision 2024

Ma come funziona il FantaEurovision? Ogni giocatore ha a disposizione 100 ABBAudi, la valuta di gioco, per acquistare 5 degli artisti in gara. È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro. Non è possibile acquistare solo quattro artisti, e nemmeno sforare i 100 ABBAudi. Pertanto è facile che la squadra che si ha in mente prima di entrare nel FantaEurovision non sarà la stessa che si potrà presentare. Ogni artista ha un valore, espresso in sabaudi, che unito a quello dei colleghi, non può andare oltre i 100 sabaudi.

Quest’anno i cantanti con la quotazione più alta, determinata in base ai pronostici e alle esibizioni che li hanno portati qui, sono Angelina Mango e il croato di Baby Lasagna con 23 ABBAudi. Troviamo poi a 22 il gruppo estone 5Miinust x Puuluup, gli ucraini alyona alyona & Jerry Heil, lo svizzero svizzero Nemo e il finlandese Windows95man.

Quando inizia FantaEurovision 2024? La gara in sé inizia il giorno in cui ha inizio la kermesse, martedì 7 maggio e finisce con la finalissima l’11 maggio. Le iscrizioni al gioco sono aperte. È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 6 maggio 2024 alle ore 23.59.

Nel corso dell’Eurovision Song Contest 2024, verranno attribuiti dei punti in base ai bonus e ai malus inclusi nel regolamento di gioco. Quelli del capitano saranno raddoppiati nel corso dell’ultima serata. Quindi, ad esempio se qualcuno si siede ci sarà una sottrazione dei punti, ma se qualcuno è scalzo o bacia la telecamera otterrà più punti.

Per partecipare basterà comporre la propria squadra a questo link, oppure cliccare su CREA LA TUA SQUADRA dal sito. A questo punto basterà selezionare cinque artisti, senza sforare i 100 ABBAudi. Bisogna anche creare un account, scrivendo nome e cognome, una e-mail e un nome del team. Successivamente si dovranno accettare le condizioni di gioco e del regolamento.

Con le proprie squadre si può poi partecipare a un massimo di 25 leghe diverse, creandone di nuove o unendosi a quelle già esistenti per sfidare amici, colleghi e parenti.

FantaEurovision, è presente anche su Instagram per chiarire ogni dubbio e fornire esempi di bonus e malus. Inoltre, tra i contenuti in evidenza figura anche il template per mostrare la propria squadra ai follower e sfidare i propri amici

Metterete la nostrana Angelina Mango in squadra o opterete per un altro talento?