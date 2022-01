Sanremo 2022 è alle porte ed è tornato anche il FantaSanremo: cos'è e come funziona il gioco per creare squadre e competere con gli amici

Il Festival di Sanremo è pronto a conquistare nuovamente i salotti di tutta Italia, e anche in questo 2022 sarà accompagnato dal gioco del FantaSanremo. Scopriamo subito di cosa si tratta, come partecipare da casa, come creare la propria squadra, e come funziona il gioco virale sui social.

Cos’è FantaSanremo

Il FantaSanremo è un gioco che rende tutti quanti i partecipanti protagonisti del Festival di Sanremo 2022. Il tutto consiste nell’organizzare e gestire una squadra virtuale, composta dagli artisti in gara nella categoria big. Ogni concorrente può quindi avere un team formato da cinque artisti di cui uno sarà il capitano. Proprio come accade nel Fantacalcio, chi vuole partecipare ha a disposizione una determinata somma fittizia per partecipare e “comprare” gli artisti per organizzare il suo team di big. La moneta di scambio si chiama Baudi, in onore del presentatore Pippo Baudo.

Questo gioco nasce nelle Marche, da un gruppo di appassionati di Sanremo, che si ritrova per divertirsi in compagnia. Solo nel 2021 i ragazzi decidono di portare il loro gioco anche sul web, aprendo il sito dedicato al FantaSanremo, che in poco tempo ha conquistato il web.

Come funziona FantaSanremo 2022

Ma come funziona il FantaSanremo? Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi, la valuta di gioco, per acquistare 5 degli artisti big in gara. È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti big e nominare capitano uno di loro. Non è possibile acquistare solo quattro artisti, e nemmeno sforare i 100 baudi. Pertanto è facile che la squadra che si ha in mente prima di entrare nel FantaSanremo non sarà la stessa che si potrà presentare. Ogni artista ha un valore, espresso in baudi, che unito a quello dei colleghi, non può andare oltre i 100 baudi. È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 23.59

Nel corso di Sanremo 2022, verranno attribuiti dei punti in base ai bonus e ai malus inclusi nel regolamento di gioco. Quelli del capitano saranno raddoppiati nel corso dell’ultima serata. Quindi, ad esempio se qualcuno cade dalle scale ci sarà una sottrazione dei punti, ma se qualcuno suona uno strumento o fa una coreografia otterrà più punti.

Per partecipare basterà comporre la propria squadra a questo link, oppure cliccare su CREA LA TUA SQUADRA dal sito. A questo punto basterà selezionare cinque artisti, senza sforare i 100 baudi. Bisogna anche creare un account, scrivendo nome e cognome, una e-mail e un nome del team. Successivamente si dovranno accettare le condizioni di gioco e del regolamento. I vostri dati saranno protetti e non verranno divulgati, fatto eccezione della tua squadra.

FantaSanremo è presente anche su Instagram per chiarire ogni dubbio e fornire esempi di bonus e malus. Inoltre, tra i contenuti in evidenza figura anche il template per mostrare la propria squadra ai follower e sfidare i propri amici.

La novità del 2022: le leghe

Per il FantaSanremo 2022 è stata istituita una novità, ovvero le leghe! Le leghe private sono dei campionati a cui si può accedere soltanto tramite un CodeID. Queste competizioni viaggiano parallele a quella generale, e sono fondamentalmente dei tornei personalizzati tra amici, parenti, colleghi o anche community più grandi. Infatti si potrà competere in gruppi ristretti, per scoprire chi vincerà la competizione all’interno della propria lega.

Purtroppo si può partecipare a una sola lega, ma creando diversi account si possono formare le proprie squadre e inserirsi in diversi gruppi di amici o parenti. Infatti a ogni indirizzo mail corrisponde una sola squadra e una sola lega privata.

E voi avete già formato la vostra squadra del FantaSanremo 2022?

