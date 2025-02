News

Martina Pedretti | 12 Febbraio 2025

Lucio Corsi trionfa nella prima serata del FantaSanremo 2025: la classifica e tutti i punteggi dei 29 artisti in gara a Sanremo

La prima serata di Sanremo 2025 è andata e sul web ha già debuttato la classifica del FantaSanremo, con tanto di punteggi dovuti a bonus e malus, attribuiti ai cantanti in gara.

I partecipanti a questo divertente webgame stanno quindi facendo i conti con le proprie scelte, scoprendo se i team scelti per le varie leghe hanno fatto ottenere loro tanti o pochi punti.

Ecco la classifica e i punteggi della prima serata di FantaSanremo.

La classifica della prima serata di FantaSanremo 2025

1) Lucio Corsi (90 punti)

(90 punti) 2) Brunori Sas (85 punti)

(85 punti) 3) Bresh (75 punti)

(75 punti) 4) Rkomi (65 punti)

5) Olly (60 punti)

5) Modà (60 punti)

7) Simone Cristicchi (55 punti)

8) Come_Cose (50 punti)

8) The Kolors (50 punti)

8) Clara (50 punti)

8) Shablo (50 punti)

8) Joan Thiele (50 punti)

13) Irama (45 punti)

13) Gaia (45 punti)

13) Serena Brancale (45 punti)

16) Giorgia (40 punti)

16) Willy Peyote (40 punti)

16) Sara Toscano (40 punti)

19) Achille Lauro (35 punti)

19) Elodie (35 punti)

19) Francesca Michielin (35 punti)

22) Marcella Bella (30 punti)

23) Fedez (25 punti)

23) Rose Villain (25 punti)

23) Tony Effe (25 punti)

23) Massimo Ranieri (25 punti)

23) Rocco Hunt (25 punti)

28) Francesco Gabbani (15 punti)

28) Noemi (15 punti)

I punteggi

Perché i cantanti hanno ottenuto determinati punteggi? La classifica provvisoria del Fantasanremo vede in testa Lucio Corsi, che ha accumulato 90 punti grazie a una performance suonando due strumenti, con performer, abbracci e si è seduto per un momento iconico.

A inseguirlo, con 85 punti, c’è Brunori Sas, che ha saputo raccogliere punti non solo sul palco, ma anche nel post-serata. La sua partecipazione al DopoFestival gli ha fruttato un bel gruzzoletto di punti.

Dall’altro lato della classifica, Giorgia si ferma al sedicesimo posto nonostante i 20 punti della classifica e una standing ovation parziale (+19).

Il colore rosso è stato il protagonista del primo appuntamento del FantaSanremo: gli artisti che hanno inserito almeno un dettaglio di questa tonalità nel proprio outfit hanno ricevuto 10 punti extra. Alcuni, come Rose Villain e Serena Brancale, hanno osato con look interamente rossi. Altri si sono impegnati per il Bonus guanti.

L’elemento che ha penalizzato più artisti nella prima serata è stato l’outfit completamente nero, che ha comportato una detrazione di 10 punti per The Kolors, Giorgia, Marcella Bella, Fedez, Rocco Hunt e Francesco Gabbani.

La competizione è solo agli inizi, ma il Fantasanremo si sta già rivelando imprevedibile e ricco di colpi di scena!