Fortnite Capitolo 3 stagione 1 Sottosopra: nuova mappa, skin di Spider-Man, novità di gioco e quando inizia l’aggiornamento.

Fortnite Capitolo 3 Stagione 1 quando

I fan di Fortnite si stanno chiedendo quando inizia il nuovo capitolo. Fortnite: Capitolo 3 è disponibile dal 5 dicembre, lanciato in con il ritorno online del gioco, dopo il passaggio alla nuova season. La novità ha debuttato dopo l’evento “La Fine” andato in scena nella notte del 4 dicembre, che ha concluso ufficialmente il Capitolo 2.

Fortnite Capitolo 3 mappa

La mappa di Fortnite capitolo 3 Sottosopra

L’isola del Capitolo 2 è finita Sottosopra… letteralmente. Infatti i giocatori sono approdati in una nuova isola, da esplorare in ogni angolo di questo mondo sconosciuto, che si mostra per la prima volta in Fortnite Capitolo 3 – stagione 1, il cui titolo è proprio Sottosopra.

Sottosopra è un nuovo inizio, infatti è un ottimo punto di partenza per i nuovi giocatori e il punto perfetto in cui tornare per chi non gioca da qualche tempo. I partecipanti al gioco potranno assistere al disgelo della nuova isola, scoprendo nuove località e alcune sorprese.

La nuova isola non è solo un nuovo campo di battaglia, è anche tutta da esplorare. I giocatori potranno viaggiare per le Distese Innevate a ovest e salire fino a un “Avamposto dei sette“. Inoltre si potranno attraversare i Tropici dell’Est con un motoscafo, o godersi la vita a Canyon Condominiale. E dopo che il disgelo sarà avanzato a sufficienza, si potranno attraversare anche le praterie e scoprire i segreti che prima erano sepolti dalla neve.

Nella mappa non mancherà poi il Daily Bugle di Spider-Man, vista l’importanza del personaggio in questo capitolo 3 di Fortnite.

Sottosopra Fortnite costumi, skin e novità

I costumi di Spider-Man

Tra i nuovi contenuti del Battle Pass di Fortnite capitolo 3 Sottosopra, troviamo Spider-Man, il personaggio che segna l’ennesimo crossover con il mondo Marvel nel gioco Epic Games. L’arrivo dell’Uomo-Ragno si rispecchia anche in alcune novità del gameplay, ovvero la possibilità di dondolarsi in giro, proprio come il supereroe. Oltre a questa nuova possibilità, i giocatori potranno anche scivolare, per colpire più velocemente i nemici.

Saranno tre costumi di Spider-Man da sbloccare in questa stagione di Fortnite. Possiamo quindi supporre che in Sottosopra il personaggio Marvel avrà un ruolo centrale.

Ma ecco i contenuti in arrivo con il Battle Pass di Fortnite: Capitolo 3 Stagione 1, Sottosopra:

Shanta

Ronin

Lt. John Llama

Haven

Gumbo

Harlowe

Spider-Man

Fondazione

Tra le altre skin ricordiamo anche Marcus Fenix e Kait Diaz da Gears of War. Si possono indossare gli spara-ragnatele di Spider-Man insieme a qualsiasi costume, ma anche nei panni dell’eroe. Leggi tutte le novità su Epic Games.

Fortnite capitolo 3 corona vittoria

La corona vittoria

Un buon piazzamento nella battaglia reale si tradurrà in una corona della vittoria. Infatti i giocatori inizieranno le loro partite indossando una corona, ma la posta in gioco per chi ha il diritto di vantarsi è alta. La corona brillerà, facendo risaltare i giocatori tra chi cerca una corona della vittoria tutta per sé. Si dovrà quindi mantenere la corona, ottenendo un bonus PE durante la partita e, se il giocatore vincerà mentre la indossa, otterrà un’emote esclusiva!

Trailer video

Ecco anche il trailer di Fortnite: Capitolo 3 stagione 1 Sottosopra:

PCProfessionale © riproduzione riservata.