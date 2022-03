Fortnite Ribellione: mappa, skin, quando inizia il capitolo 3 stagione 2

Fortnite Capitolo 3 stagione 2 Ribellione: nuova mappa, Doctor Strange, novità di gioco e quando inizia l’aggiornamento.

Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 quando inizia

I fan di Fortnite si stanno chiedendo quando inizia il nuovo capitolo. Fortnite Ribellion è disponibile dal 21 marzo, lanciato in con il ritorno online del gioco, dopo il passaggio alla nuova season. La novità ha debuttato, anche se non c’è stata alcuna transizione come invece è successo altre volte. Infatti non c’è stato nessun evento che abbia concluso ufficialmente il Capitolo precedente.

Fortnite Capitolo 3 news

In Fortnite Capitolo 3 stagione 3 i giocatori dovranno unirsi alla ribellione nella battaglia finale per liberare il punto zero. Qui potranno testare nuove tattiche come lo scatto, l’arrampicata e altro ancora. Inoltre si potrà salire a bordo di un bus della battaglia corazzato per diventare più forte o attaccare un acchiappamucche al proprio camion per ottenere maggiore forza di speronamento.

In Ribellione, il finanziamento con i lingotti è tornato, e permette di contribuire alle armi e ai veicoli pro-ribellione. Inoltre serve per finanziare l’installazione di torrette, inclusa la “torretta pesante“, fatta apposta per resistere ai veicoli.

Per quanto riguarda il gameplay, ci troviamo davanti a un grande cambiamento ovvero l’eliminazione delle costruzioni. Per quanto riguarda la trama, ci troviamo davanti all’arrivo di carri armati e di un nemico che invade via terra.

Un’altra novità è che ora i giocatori possono muoversi a una velocità di movimento predefinita superiore, rinnovata, e scattare ancora più rapidamente in caso di raffiche brevi. Con gli scatti inoltre si possono anche aprire le porte a spallate. Si può anche ottenere una posizione elevata con la nuova abilità di arrampicata. Infatti se una superficie è troppo in alto per arrivarci con un salto, entrano in gioco le mani che tirano su.

Fornite Ribellione mappa

Di seguito potete vedere la mappa di Fornite Ribellione.

La mappa

Fortnite Doctor Strange

Tra le armi a disposizione sin da subito in Fortnite Ribellione, troviamo la mitraglietta da combattimento potentissima e il vampafucile percussore con il laser. Inoltre, si possono ottenere le armi aggiornate fuori magazzino, come il fucile pesante a tamburo e il revolver.

Il pass battaglia del capitolo 3, stagione 2 include il Doctor Strange, signore delle arti mistiche. Con lui, nel pass battaglia ci sono anche personaggi come Tsuki 2.0, il familiare avversario Gunnar, Immagine, Kiara KO, Erisa e un personaggio rivelato da poco: Origine.

Più avanti nella stagione si potrà sbloccare il criminale famoso a livello internazionale Predatore nel Pass battaglia.

Trailer video

Ecco anche il trailer di Fortnite: Capitolo 3 stagione 2 Ribellione:

