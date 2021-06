Fortnite stagione 7 Invasione quando cambia la mappa? Data di inizio e tutte le novità su alieni, skin di Rick e Morty e lama volanti.

Quando esce Fortnite 7 stagione? Quando cambia la mappa?

Tanti sono i personaggi della cultura pop e i mostri arrivati su Fortnite in passato, portando sull’isola caos e divertimento. Fortnite stagione 7 Invasione è in arrivo, assieme a un grosso cambiamento non così lontano e probabilmente scuoterà di nuovo le cose. Al momento è ancora attiva la stagione 6, ma Epic Games ha già chiarito che questa è terminata l’8 giugno 2021. La data di uscita è stata elencata sul sito di Epic Games. Epic Games ha fissato la data dell’evento finale della stagione 7 per il 12 settembre 2021.

Fortnite 7 alieni

Gli alieni

In Fortnite stagione 7 sono arrivati gli alieni, che hanno invaso il multiverso di Epic Games. Ogni extraterrestre ha una diversa fisionomia che lo distingue dagli altri.

L’invasione porta con sé anche diverse novità per i giocatori, che potranno anche guidare gli Ufo.

Mappa Fortnite stagione 7

Mappa Fortnite 7 stagione

Assieme agli alieni sono apparse sull’isola anche due nuove aree della mappa: POIs Believer Beach e Corny Complex al posto di Sweaty Sands e Colossal Crops. Inoltre, ora al centro della mappa di Fortnite stagione 7 vive una strana sostanza viola, la quale è sparsa anche in altre zone dell’isola in quantità minore.

Skin Rick & Morty, lama volanti e forzieri cosmici

Tra le novità di Fortnite 7 stagione figurano le skin di personaggi come Superman e Rick & Morty, che entreranno nel gioco. Nuovi crossover all’orizzonte per i giocatori, che potranno anche indossare nuove variopinte skin.

Sarà introdotta poi una nuova tipologia di forzieri: i forzieri cosmici. Per aprirli è necessario risolvere una specie di puzzle, identificando i punti deboli del luogo nel quale sono incastonati. Oltre agli alieni poi, in Fortnite 7, arrivano i lama volanti, che se colpiti lasceranno cadere un bottino, oppure fungere da portali di teletrasporto.

Fortnite 7 trailer

Ecco il trailer ufficiale di Fortnite Invasione.

Nuove armi

Con Fortnite 7 stagione arrivano anche nuove armi. Sono tutti armamenti extraterrestri, quali il Recon Scanner, la Kymera Ray Gun, il Pulse Rifle e la Rail Gun. Inoltre, Epic Games ha confermato che nel corso della stagione ne verranno aggiunte altre.



PCProfessionale © riproduzione riservata.