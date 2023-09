News

Martina Pedretti | 14 Settembre 2023

iPhone

La Francia blocca le vendite di iPhone 12 per eccessive radiazioni

L’organismo di vigilanza sulle radiazioni della Francia ha vietato la vendita dell’iPhone 12. Questo perché diversi test hanno dimostrato che lo smartphone viola i limiti europei di esposizione alle radiazioni.

L’Agence Nationale des Frequences ha affermato che il tasso di assorbimento specifico (SAR) di iPhone 12 – una misura del tasso di energia a radiofrequenza assorbita dal corpo da un pezzo di apparecchiatura – è superiore a quanto consentito dalla legge.

Jean-Noel Barrot, sottosegretario francese per l’economia digitale, ha dichiarato al quotidiano Le Parisien che un aggiornamento del software potrebbe risolvere il problema. Se Apple non lo dovesse risolvere, l’ANFR ha dichiarato che ordinerà il ritiro del dispositivo in tutta la Francia. L’azienda ha però contestato le conclusioni dei test effettuati, affermando che l’iPhone 12 è stato certificato da diversi organismi internazionali come conforme agli standard globali sulle radiazioni.

Il “tasso di assorbimento standard” si riferisce alla dose di energia che il corpo assorbe da qualsiasi fonte di radiazioni. Le radiazioni dei telefoni cellulari sono il risultato del modo in cui funzionano, dato che trasmettono onde di radiofrequenza, creando campi elettromagnetici. A differenza delle radiazioni dei raggi X o dei raggi gamma, causati dal decadimento radioattivo, i telefoni come iPhone 12 non possono rompere i legami chimici o causare cambiamenti alle cellule del corpo umano.

Il problema principale causato dal tipo di radiazione “non ionizzante” degli smartphone è il riscaldamento dei tessuti corporei. Al di sopra dei limiti stabiliti e in base alla durata dell’esposizione, ciò può portare a effetti sulla salute come ustioni o colpi di calore.

Gli stati membri dell’Unione Europea, che sono stati informati dall’autorità di regolamentazione francese, hanno tre mesi per prendere una decisione. Alcuni, come l’Italia, hanno affermato che per ora non smetteranno di vendere iPhone 12. Il Belgio invece sembra che seguirà le linee guida della Francia, così come la Germania, indagando sulla questione.