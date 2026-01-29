FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1700 con tecnologia Wi-Fi 7

Internet | Lifestyle | News

Redazione | 29 Gennaio 2026



FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1700, grazie alla tecnologia Wi-Fi 7 fino a 3.600 Mbit/s, mette a disposizione una rete Wi-Fi veloce e ad alte prestazioni. Il FRITZ!Mesh Set 1700 è disponibile nella versione da tre o da due FRITZ!Repeater 1700.

Per ogni tipo di connessione

Il FRITZ!Mesh Set si può collegare tramite LAN a un router preesistente, a un modem per fibra ottica o a un FRITZ!Box, e mette a disposizione in pochi secondi tutte le funzioni della rete Mesh di FRITZ!. Il FRITZ!Repeater 1700 collegato tramite LAN funge da unità di controllo centrale della rete Mesh. La configurazione nella MyFRITZ!App è facilissima.

Per ambienti più grandi da 5-7 stanze, la scelta ideale è il FRITZ!Mesh Set 1700 da tre dispositivi. Grazie a tre FRITZ!Repeater 1700, il set permette di creare e utilizzare una connessione a Internet stabile e veloce in tutte le stanze. Il prodotto perfetto per gli ambienti che hanno fino a 5 stanze è invece il FRITZ!Mesh Set 1700 nella confezione da 2. I due FRITZ!Repeater 1700 assicurano connessioni Wi-Fi Mesh veloci e affidabili in tutte le stanze.

A prescindere dalla variante di prodotto scelta, l’intera rete Wi-Fi ha una crittografia sicura e un solo nome utente e una sola password. Per aggiungere altri punti di accesso Wi-Fi basta premere il tasto sul dispositivo.

Tutte le caratteristiche: