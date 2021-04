Su TikTok sta spopolando un divertente gioco dal nome GeoGuessr, che mette alla prova gli utenti sottoponendoli a un quiz geografico particolare. Si tratta di un gioco che sfrutta Google Maps e la Street View come strumenti di base, per poi far sfidare chi gioca in un complicato test a intuizione. Dato il successo dello streaming online di videogiochi, in molti hanno iniziato a pubblicare video dove giocavano a GeoGuessr, su Twitch, TikTok e YouTube, generando non poca curiosità attorno al fenomeno online. Ma ecco di cosa si tratta e come funziona.

Cos’è GeoGuessr

Come già detto si tratta di un quiz geografico, che sfrutta come piattaforma di base Google Maps e la sua Street View. Quest’ultima è la libreria di fotografie interattive e navigabili ottenute dalle Google Car di tutto il mondo, per cartografare Maps. All’utente viene mostrata una foto a 360 gradi di un punto casuale del mondo, e chi gioca deve indovinare dove questa è stata scattata.

La strategia di gioco comprende l’analisi degli elementi presenti nella foto, per capire in quale luogo ci si trovi sul pianeta. Tra questi si può scorgere un particolare animale, un cartello, il senso di marcia e tanti altri indizi che starà al giocatore individuare. A questo punto l’utente potrà piazzare una puntina virtuale sulla mappa di Google, scoprendo se ha azzeccato il luogo o se si è sbagliato di migliaia di chilometri.

GeoGuessr nasce nel 2013, per mano dello svedese Anton Wallén, che ha pensato al gioco unendo le due parti del servizio di Google. Successivamente il gioco è stato non poche volte al centro dell’attenzione, fino a ora, quando TikTok lo ha fatto risorgere dall’anonimato. La piattaforma social ha quindi riportato in auge un fenomeno che ormai era in letargo, e gli ha donato nuova giovinezza.

Come funziona e come giocare a GeoGuessr

Come si gioca a GeoGuessr? Oltre a divertirsi nel guardare gli streamer che giocano a questo quiz geografico sulle varie piattaforme, è possibile anche sfidare in prima persona gli amici. Infatti GeoGuessr è gratuito e negli anni ha ricevuto diversi aggiornamenti. Tra questi è stata inserita la possibilità di scegliere le modalità di gioco e impostare la difficoltà.

Quindi come funziona GeoGuessr? Per giocare basta recarsi sul sito ufficiale e creare un account gratuito per poter partecipare a una partita da 5 round al giorno. Tra le modalità di gioco troviamo: mondo, Italia, posti famosi, USA, Europa. Si può giocare anche in solitario, per testare le proprie conoscenze.

Per giocare in gruppo si può sfruttare la modalità Battle Royale, dove si compete con amici o sconosciuti. Qui si indovina in che paese ci si trova nel mondo, e chi perde tutte le vite o finisce il tempo, viene eliminato. Se il gioco diverte così tanto, GeoGuessr offre la possibilità di ottenere dei profili pro a pagamento, per 1.99 euro al mese. Anche la modalità Battle Royale è a pagamento.

