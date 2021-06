Giochi in uscita giugno 2021 | Ps4, Ps5, Switch, Xbox, PC

I giochi in uscita a giugno 2021

Gli amanti dei videogiochi sapranno come divertirsi questo mese, dato che i giochi in uscita a giugno 2021 sono tanti e particolarmente interessanti.

Da novità assolute a titoli inediti, la lista è ricca di titoli pronti a soddisfare i gusti di tutti.

Molti titoli faranno il loro debutto sulla piattaforma di gioco Nintendo Switch, altri su Playstation 4, sulla nuova PlayStation 5, su Xbox One, Xbox One X, Ps4 Pro, 3DS e su Microsoft Windows.

Ecco quali sono i giochi in uscita a giugno 2021.

PlayStation 4

A giugno 2021 su PlayStation 4 arrivano diversi giochi, tra cui troneggia Sniper: Ghost Warrior Contracts 2, uno sparatutto in cui si vestono i panni di Raven, un cecchino mercenario che deve eliminare una serie di bersagli.

Gli altri titoli in uscita sono:

1 giugno : Operation: Tango, Necromunda: Hired Gun (edizione digitale), Ghosts ‘n Goblins Resurrection, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

: Operation: Tango, Necromunda: Hired Gun (edizione digitale), Ghosts ‘n Goblins Resurrection, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown 3 giugno : Open Country

: Open Country 4 giugno : Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

: Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 8 giugno : Chivalry II, The Elder Scrolls Online: Blackwood

: Chivalry II, The Elder Scrolls Online: Blackwood 10 giugno : Ninja Gaiden: Master Collection

: Ninja Gaiden: Master Collection 11 giugno : Guilty Gear -Strive-

: Guilty Gear -Strive- 22 giugno : Dungeons & Dragons: Dark Alliance

: Dungeons & Dragons: Dark Alliance 24 giugno : Legend of Mana, Alex Kidd in Miracle World DX

: Legend of Mana, Alex Kidd in Miracle World DX 25 giugno : Scarlet Nexus

: Scarlet Nexus 30 giugno: Necromunda: Hired Gun (edizione fisica)

PlayStation 5

Su PlayStation 5 arrivano: Ratchet & Clank: Rift Apart e Final Fantasy VII Remake Intergrade.

1 giugno : Necromunda: Hired Gun (edizione digitale), Operation: Tango

: Necromunda: Hired Gun (edizione digitale), Operation: Tango 8 giugno : Chivalry II

: Chivalry II 10 giugno : Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy VII Remake Episode INTERmission

: Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy VII Remake Episode INTERmission 11 giugno : Guilty Gear -Strive-, Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart; 18 giugno : Metro Exodus Enhanced Edition

: Metro Exodus Enhanced Edition 22 giugno : Dungeons & Dragons: Dark Alliance

: Dungeons & Dragons: Dark Alliance 25 giugno : Scarlet Nexus

: Scarlet Nexus 30 giugno: Necromunda: Hired Gun (edizione fisica)

Xbox One e Xbox Series X/S

Su Xbox One a giugno 2021 arriveranno gli stessi giochi multipiattaforma di PS4. Nessuna esclusiva è prevista per Xbox Series X/S.

1 giugno : Operation: Tango, Necromunda: Hired Gun (edizione digitale), Ghosts ‘n Goblins Resurrection

: Operation: Tango, Necromunda: Hired Gun (edizione digitale), Ghosts ‘n Goblins Resurrection 3 giugno : Open Country

: Open Country 4 giugno : Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

: Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 8 giugno : Chivalry II, The Elder Scrolls Online: Blackwood

: Chivalry II, The Elder Scrolls Online: Blackwood 10 giugno : Ninja Gaiden: Master Collection

: Ninja Gaiden: Master Collection 11 giugno : Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 (edizione fisica)

: Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 (edizione fisica) 22 giugno : Dungeons & Dragons: Dark Alliance

: Dungeons & Dragons: Dark Alliance 24 giugno : Alex Kidd in Miracle World DX

: Alex Kidd in Miracle World DX 25 giugno : Scarlet Nexus

: Scarlet Nexus 30 giugno: Necromunda: Hired Gun (edizione fisica)

Nintendo Switch

Su Nintendo Switch a giugno 2021 arrivano in particolare i giochi Laboratorio di videogiochi e Mario Golf: Super Rush. Il secondo è un titolo sportivo in cui si scende in campo per affrontare coinvolgenti partite di speed golf.

4 giugno : DC Super Hero Girls: Teen Power

: DC Super Hero Girls: Teen Power 10 giugno : Ninja Gaiden: Master Collection

: Ninja Gaiden: Master Collection 11 giugno : Laboratorio di videogiochi

: Laboratorio di videogiochi 24 giugno : Legend of Mana, Alex Kidd in Miracle World DX

: Legend of Mana, Alex Kidd in Miracle World DX 25 giugno : Mario Golf: Super Rush, Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2

: Mario Golf: Super Rush, Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 29 giugno: Destroy All Humans!

PC

Su PC, i giochi in uscita a giugno 2021 sono gli stessi delle piattaforme con l’aggiunta di titoli come We Are Football, un gestionale di calcio.

1 giugno : Going Medieval, The Elder Scrolls Online: Blackwood (anche Stadia), Operation: Tango, Necromunda: Hired Gun, Ghosts ‘n Goblins Resurrection, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (solo Stadia), Blue Fire (solo Stadia), Chronos: Before the Ashes (solo Stadia)

: Going Medieval, The Elder Scrolls Online: Blackwood (anche Stadia), Operation: Tango, Necromunda: Hired Gun, Ghosts ‘n Goblins Resurrection, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (solo Stadia), Blue Fire (solo Stadia), Chronos: Before the Ashes (solo Stadia) 3 giugno : Open Country

: Open Country 4 giugno : Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

: Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 8 giugno : Chivalry II, Edge of Eternity

: Chivalry II, Edge of Eternity 10 giugno : Ninja Gaiden: Master Collection, We Are Football

: Ninja Gaiden: Master Collection, We Are Football 11 giugno : Guilty Gear -Strive-

: Guilty Gear -Strive- 17 giugno : Red Solstice 2: Survivors

: Red Solstice 2: Survivors 22 giugno : Dungeons & Dragons: Dark Alliance

: Dungeons & Dragons: Dark Alliance 24 giugno : Roguebook, Legend of Mana

: Roguebook, Legend of Mana 25 giugno: Scarlet Nexus

