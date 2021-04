Tutti i giochi annunciati durante il Nintendo Indie World

Ecco i titoli e le trame dei giochi annunciati durante l'Indie World di Nintendo di aprile 2021: da The Longing a The House of The Dead

Nella giornata del 14 aprile è stato trasmesso il Nintendo Indie World, durante il quale sono stati annunciati diversi giochi. Tutti questi titoli sono stati sviluppati indipendentemente e arriveranno su Switch. L’evento infatti non ha parlato di grosse novità dai franchise Pokémon, Super Mario o Zelda, ai quali potrebbe dedicare Direct futuri.

Sono tanti i giochi annunciati durante il Nintendo Indie World tra cui: Road 96 sviluppato da DigixArt, un’avventura procedurale nel deserto basato sulle scelte; OXENFREE II: Lost Signals, il seguito di Night School Studio; OlliOlli World di Roll7, un gioco skateboard; Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un picchiaduro a scorrimento orizzontale in 16 bit; The Longing, un’avventura sperimentale di Studio Seufz, della durata totale di 400 giorni.

L’azienda ha anche annunciato i Saldi Indie World, ovvero una serie di sconti su Nintendo eShop fino al 25 aprile. Ma scopriamo in dettaglio tutti i giochi annunciati durante l’Indie World.

Road 96 di DigixArt: tramite un gameplay che combina avventura, esplorazione e risoluzione di enigmi, Road 96 narra una storia procedurale con migliaia di potenziali strade da prendere. Incontra personaggi di ogni estrazione e scopri le loro storie intrecciate in questo titolo dove ogni tua decisione, grande o piccola, può alterare drasticamente l’esperienza. Le strade sono tante. Tu quale sceglierai? Road 96 arriverà su Nintendo Switch quest’anno.

The House of the Dead: Remake di MegaPixel Studio: il classico sparatutto arcade su binari fa il suo ritorno in una nuova veste e con avvincenti novità di gameplay. In questo gioco multiplayer tu e un altro giocatore impersonerete due agenti governativi inviati a fare luce su una serie di sparizioni, solo per scoprire orde di mostruose creature. The House of the Dead: Remake sbarcherà su Nintendo Switch quest’anno.

OlliOlli World di Roll7: un nuovo capitolo della serie OlliOlli si prepara a fare il suo debutto su Nintendo Switch! In OlliOlli World potrai sfrecciare sulle strade di Radland alla ricerca delle mistiche divinità dello skateboard. Con comandi precisissimi e un design dei livelli che ti invita a esibirti in combo, il divertimento è assicurato mentre ti eserciti nei trick, fai la conoscenza di personaggi pittoreschi e scopri i segreti che si nascondono in questo palpitante mondo. OlliOlli World sbarcherà su Nintendo Switch il prossimo inverno.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge di Tribute Games: con Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge le eroiche tartarughe ninja tornano in azione in un picchiaduro arcade che combina elementi grafici classici e moderni. Fino a quattro giocatori possono giocare in locale* o online in questo avvincente titolo sviluppato da Tribute Games e pubblicato da Dotemu, che ha portato sul mercato anche giochi del calibro di Streets of Rage 4 e Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge debutterà su Nintendo Switch quest’anno.

The Longing di Studio Seufz: con una stupenda grafica disegnata a mano e una storia intrigante, The Longing dà vita a un’esperienza davvero fuori dal comune, dove per arrivare a vedere la fine non è strettamente necessario giocare. Nei panni del protagonista dovrai attendere il risveglio del re per 400 giorni. Nell’attesa, potrai esplorare caverne, risolvere enigmi incentrati sul tempo e raccogliere oggetti. Il conto alla rovescia può già iniziare, dato che The Longing sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 14 aprile.

Hindsight di Annapurna Interactive: Hindsight, dello sviluppatore Joel McDonald, è un titolo narrativo in cui un’anziana donna cerca di tirare le somme della sua vita. Gli oggetti del passato si trasformano in portali che conducono a ricordi a lungo dimenticati, svelando una decisione che ha cambiato per sempre la vita della protagonista. Hindsight arriverà su Nintendo Switch quest’anno.

Last Stop di Annapurna Interactive: Last Stop, dello sviluppatore Variable State, è un’avventura in terza persona per giocatore singolo ambientata nella Londra odierna, in cui impersoni tre diversi personaggi le cui vite si scontrano nel mezzo di una crisi soprannaturale. Cosa lega questi tre sconosciuti? E dove li condurrà il loro destino? Troverai le risposte in Last Stop, in arrivo su Nintendo Switch a luglio.

Aerial_Knight’s Never Yield di Aerial_Knight: questo non è il solito runner! Corri, salta e scivola attraverso un futuristico mix di Detroit e Tokyo al ritmo di una spettacolare colonna sonora mentre aiuti Wally, il protagonista, a salvare ciò che resta del futuro. Aerial_Knight’s Never Yield arriverà su Nintendo Switch il 19 maggio. Una demo gratuita del gioco sarà disponibile nel Nintendo eShop a partire da oggi.

FEZ di Polytron: Gomez è una creatura bidimensionale che vive in un mondo bidimensionale… Ma davvero le cose stanno così? Dopo aver scoperto l’esistenza di una misteriosa terza dimensione, Gomez intraprende un viaggio avventuroso che lo porterà fino ai confini del tempo e dello spazio. Usa la tua abilità per esplorare strutture in 3D da quattro classiche prospettive 2D. L’acclamato FEZ sbarca il 14 aprile su Nintendo Switch.

Aztech Forgotten Gods di Lienzo: se sei alla ricerca di un’epica avventura ispirata alla mitologia azteca, Aztech Forgotten Gods dello studio messicano Lienzo fa al caso tuo. Sblocca potenziamenti per il tuo braccio, attraversa varie aree di un’avanzata metropoli mesoamericana e svela antichi segreti. Aztech Forgotten Gods sbarcherà su Nintendo Switch il prossimo autunno.

There is No Game: Wrong Dimension di Draw Me A Pixel: nonostante il titolo, questo è davvero un gioco! Wrong Dimension è una spassosa avventura punta e clicca ricca di enigmi e rompicapi, adatta ai giocatori alla ricerca di un titolo sperimentale dove le sorprese non finiscono mai. There is No Game: Wrong Dimension arriva su Nintendo Switch il 14 aprile

Cris Tales di Dreams Uncorporated e SYCK: ispirato ai JRPG classici e moderni, Cris Tales incorpora i viaggi nel tempo nella sua storia e nelle sue battaglie creando effetti sorprendenti, come la possibilità di ringiovanire i nemici per renderli più facili da affrontare. Mentre esplori questo mondo dark fantasy recluterai un variegato cast di alleati e scoprirai nuovi regni. Cris Tales arriverà su Nintendo Switch il 20 luglio.

GetsuFumaDen: Undying Moon di Konami Digital Entertainment e GuruGuru: con la sua grafica stilizzata, ispirata all’arte giapponese, GetsuFumaDen: Undying Moon dà vita a una dinamica esperienza hack-and-slash roguelite con dungeon ricchi di minacce, boss terrificanti e combattimenti da brivido. GetsuFumaDen: Undying Moon arriverà su Nintendo Switch l’anno prossimo.

Beasts of Maravilla Island di Banana Bird Studios, LLC: in questa avventura in 3D vestirai i panni di una giovane fotografa che attraversa i magici ecosistemi di Maravilla Island per scoprire creature straordinarie, studiarne il comportamento e, naturalmente, fotografarle in tutto il loro splendore. Beasts of Maravilla Island farà il suo arrivo su Nintendo Switch a giugno.

Skul: The Hero Slayer di SouthPAW Games: affronta un intero esercito per salvare il tuo re in questo frenetico roguelite d’azione in 2D. E la parte migliore? Per progredire nel gioco dovrai passare da un’abilità all’altra, scegliendo tra 90 possibili variazioni, cambiando… testa. Skul: The Hero Slayer arriverà su Nintendo Switch quest’estate.

art of rally di Funselektor Labs Inc.: riuscirai a padroneggiare l’arte del rally? Guida celebri bolidi ispirati all’epoca d’oro dei rally su avvincenti percorsi stilizzati ambientati in tutto il mondo. art of rally sfreccerà su Nintendo Switch quest’estate.

KeyWe di Stonewheat & Sons: KeyWe è un grazioso puzzle game i cui protagonisti sono due piccoli kiwi che lavorano in uno strambo ufficio postale. Per consegnare tutti i messaggi in tempo, i due pennuti eroi dovranno saltare, sbattere le ali e azionare leve, campanelli e pulsanti in scenari interattivi. KeyWe si recapiterà su Nintendo Switch ad agosto.

ENDER LILIES: Quietus of the Knights di Adglobe: in questo RPG d’azione in 2D ad ambientazione dark fantasy dovrai affrontare terrificanti nemici che ti faranno pagare cara ogni tua minima distrazione. Supera le sfide e vai alla ricerca della verità con l’aiuto di un gruppo di valorosi cavalieri. ENDER LILIES: Quietus of the Knights sarà disponibile su Nintendo Switch dal 22 giugno.

Weaving Tides di Follow the Feathers: sali in sella al tuo drago e librati sopra stupendi scenari di tessuto. Parti all’avventura esplorando antichi sotterranei, risolvendo enigmi e sconfiggendo i nemici per svelare i misteri di un lontano passato. Weaving Tides, una pittoresca avventura per giocatore singolo ambientata in un mondo di magie e tessuto, arriverà su Nintendo Switch a maggio.

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective di Darjeeling: Labyrinth City: Pierre the Maze Detective, ispirato alla collana di libri per l’infanzia, ti porterà ad attraversare una serie di labirinti incredibilmente dettagliati alla ricerca di un potente artefatto. Nel corso della tua missione potrai interagire con più di 500 strumenti e personaggi, scoprire più di 100 oggetti nascosti ed esplorare un’ampia varietà di incantevoli scenari. Labyrinth City: Pierre the Maze Detective arriverà su Nintendo Switch questa primavera.

OXENFREE II: Lost Signals di Night School Studio: pubblicato da MWM Interactive, OXENFREE II: Lost Signals è l’avventura soprannaturale di una ricercatrice che si imbatte in fenomeni spettrali. Cinque anni dopo gli eventi di OXENFREE, Riley fa ritorno nella sua città, Camena, per indagare su misteriosi segnali radio che stanno causando delle bizzarre occorrenze. OXENFREE II: Lost Signals arriverà su Nintendo Switch nel 2021.

