Andrea Sanna | 7 Settembre 2023

Novità arriva sul fronte Google Maps, che ha introdotto le emoji. Scopriamo come usarle per i luoghi salvati

Le emoji su Google Maps

Google Maps è una delle piattaforme più utilizzate, che da ora in poi godrà di una novità molto curiosa. Una vera e propria “istituzione” per milioni di utenti quando si tratta di usare il servizio di mappe e navigazione stradale. Che si tratti di PC o smartphone. Da ora in poi però cambierà qualcosa.

In cosa consiste il cambiamento? La modifica riguarda i luoghi Salvati o contrassegnati dagli utenti per essere visitati. Ma anche se si vuole tenere traccia in vista di un viaggio o anche di un viaggio da poco concluso. Tra i luoghi salvati si possono aggiungere tutte le tipologie di località che si trovano digitando su Google Maps.

L’idea è stata quella di introdurre le emoji ai luoghi salvati. Grazie alla nuova modifica sarà possibile assegnarne una a ogni luogo salvato in elenco. Peraltro le sono compatibili tutte quelle presenti nella messaggistica. Quindi si può davvero spaziare. Vi servirà come una sorta di “contrassegno”, per farla breve.

Una vera e propria novità su Google Maps. Ci teniamo a precisare che non cambia nulla all’uso dell’applicazione, ma in ogni caso svolge un ruolo importante nell’uso grafico della piattaforma. Ma come usarla? Ve lo spieghiamo noi.

Come usare le emoji su Maps

Vi starete chiedendo appresa la notizia com’è possibile assegnare le emoji ai vari luoghi salvati. Ecco qui i passaggi da svolgere:

La prima cosa è quella di aprire l’app di Google Maps;

Selezionre “Salvati” nella barra inferiore;

Accedere a uno degli elenchi che sono stati salvati;

Pigiare su “Scegli un’icona”;

Fatto questo dovrete cliccare sull’emoji che preferite.

Si possono aggiungere l’emoji anche agli elenchi in fase di creazione. In ogni caso questa nuova versione è già presente su Google Maps, sia per Android che per iOS. Quindi non vi resta che provarla! In caso vi basterà semplicemente aggiornare l’applicazione.