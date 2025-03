News

Nicolo Figini | 27 Marzo 2025

Google Maps si aggiorna e introduce delle novità che permetteranno agli utenti di utilizzare in maniera ancora più semplice il servizio. Ecco di cosa si tratta.

Nuove funzioni su Google Maps

Oggi non vi parliamo di nessuna truffa e e nemmeno di bug che potrebbero rendere molto più difficile la vita degli utenti. Google Maps sta per essere aggiornato e porterà con sé tante novità da non perdere. Le funzioni che stiamo per elencarvi potrebbero semplificare l’organizzazione dei vostri viaggi e anche farvi risparmiare tempo.

Secondo alcune segnalazioni, come riporta anche il sito HDBlog, sulla schermata principale dell’applicazione potrebbero apparire tutte le informazioni più importanti. In questo modo non si sprecherebbe tempo prezioso per andare alla loro ricerca e basterebbe un veloce colpo d’occhio.

Stiamo parlando di dettagli fondamentali come la disponibilità dei parcheggi, i percorsi più efficienti per arrivare a destinazione (anche dal punto di vista energetico) e l’orario di arrivo stimato. Per attivare l’opzione più ecologica, inoltre, ricordiamo che adesso bisogna scorrere in basso per cliccare sull’icona della foglia. In futuro, invece, non dovrebbe più essere necessario compiere il gesto.

Quando verrà introdotto tutto ciò? La data precisa non la conosciamo ma potrebbe arrivare con i prossimi aggiornamenti di Google Maps. Ad oggi, infatti, sembra che solo un gruppo ristretto di persone abbia il vantaggio di provare le funzioni perché in fase di test.

Non appena sapremo qualcosa in più in merito non esiteremo nel tenervi informati. Continuate a seguirci per non perdervi tutte le news del caso. Ricordiamo ancora una volta, inoltre, che si tratta solamente di segnalazioni e non c’è ancora nulla di confermato.