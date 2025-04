News

Nicolo Figini | 9 Aprile 2025

Google

L’intelligenza artificiale ha permesso a Google Maps di smascherare le recensioni false presenti all’interno dell’app. Ecco in che modo.

Google Maps contro le recensioni fake

Torniamo a parlare di Google Maps ma questa volta in positivo perché si tratta della risoluzione di quella che poteva diventare facilmente una truffa o comunque disinformazione. Molti utenti, secondo una ricerca di Mountain View, hanno lasciato diverse recensioni false e lo scorso anno ne sono state bloccate ben 240 milioni.

LEGGI ANCHE: Windows risolve un bug di WhatsApp che mascherava i malware in immagini

Nel 90% dei casi, come riporta anche il sito HDBlog, questi commenti sono stati nascosti prima ancora della pubblicazione e per tale ragione è stato evitato il disastro. Il problema lo ha risolto l’intelligenza artificiale grazie all’addestramento di Gemini. Google stesso ha spiegato:

“Basta mostrargli alcuni casi per riconoscere schemi anomali, applicabili in tutte le lingue e categorie. L’intelligenza artificiale ha la capacità di individuare più efficacemente le attività che tentano di manipolare il sistema acquistando recensioni false a cinque stelle da persone che non hanno mai visitato il luogo. Google è ora in grado di riesaminare le recensioni con maggiore frequenza per identificare nuovi schemi di abuso anche a mesi dalla pubblicazione originale”.

Su Google Maps hanno potuto togliere 70 milioni di modifiche illegittime e anche 12 milioni di profili Business falsi. Quasi un milione di account sono stati limitati per ripetute violazioni e l’algoritmo è stato addestrato per continuare questa ricerca in solitaria.

Un modo senza ombra di dubbio efficace ma che non elimina del tutto il problema. L’intelligenza artificiale, per esempio, non può scovare ancora le recensioni ‘di parte’ scritte da amici o parenti su Google Maps. Con l’avanzare della tecnologia in questione, tuttavia, possiamo dedurre che non mancherà tanto perché si possa arrivare anche a questo.