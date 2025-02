Google Whisk: come funziona il generatore di immagini AI

News

Martina Pedretti | 13 Febbraio 2025

intelligenza artificiale

Come funziona Google Whisk, il generatore di immagini AI con un semplice click, che presto arriverà anche in Italia

Google ha lanciato Whisk, il suo nuovo generatore di immagini AI, per la prima volta negli USA a dicembre. Ora, l’azienda ha annunciato l’estensione del servizio ad altre 100 zone a livello globale, portando questa innovativa tecnologia a un pubblico ancora più ampio.

Come funziona Google Whisk?

Whisk utilizza avanzati modelli di intelligenza artificiale per creare immagini realistiche a partire da descrizioni testuali. Grazie a una combinazione di machine learning e reti neurali, il sistema è in grado di interpretare il contesto e generare immagini di alta qualità in pochi secondi.

Tra le sue funzioni:

Generazione rapida e precisa: Basta inserire una descrizione per ottenere un’immagine in tempo reale. Personalizzazione avanzata: Gli utenti possono specificare dettagli come stile, colori e composizione. Integrazione con Google Workspace: Whisk si integra con strumenti come Google Slides e Docs per arricchire le presentazioni con contenuti visivi originali.

Google assicura che Whisk è stato progettato con una particolare attenzione alla privacy. I dati utilizzati per la generazione delle immagini non vengono conservati o condivisi senza consenso.

Con l’espansione a 100 nuove zone, Whisk si prepara a diventare uno degli strumenti più utilizzati per la creazione di contenuti visivi basati sull’intelligenza artificiale. Purtroppo però al momento lo strumento non è ancora disponibile in Italia.