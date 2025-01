News

Nicolo Figini | 23 Gennaio 2025

Robot

Avete qualche capacità nel suonare il pianoforte e volete migliorare in soli 30 minuti? Questo guanto robotico allora fa al caso vostro. Ecco come funziona e cosa sappiamo in merito.

Un guanto robotico per pianoforte

Ciò di cui vi stiamo per parlare è un nuovo mezzo tecnologico che permetterà ai più esperti di affinare le proprie abilità e anche a coloro che stanno iniziando lo studio del pianoforte a migliorare in poco tempo.

Ci stiamo riferendo a un guanto robotico che è stato sviluppato da dei ricercatori di Tokyo, come riporta anche il sito HDBlog. Il pensiero dietro alla creazione è quello di aumentare l’accuratezza e la precisione delle dita nel compiere movimenti, talvolta complessi. Così i musicisti potranno superare, in qualche modo, i limiti senza farsi del male. Sul sito si legge:

“Il guanto robotico affronta questo problema attraverso l’esposizione passiva a movimenti complessi e ad alta velocità. L’esoscheletro guida ogni dito in modo indipendente, simulando movimenti che i musicisti non avrebbero mai provato prima, aiutandoli a sviluppare nuove competenze motorie”.

Questo tipo di allenamento, inoltre, aiuterebbe anche a stimolare alcune zone del cervello in relazione al controllo motorio. In pratica, in solamente 30 minuti chi suona il piano potrà notare un notevole miglioramento. Ovviamente, è chiaro che occorre anche molta pratica e non basta inserire il guanto per essere dei prodigi.

In futuro, afferma sempre il sito citato poc’anzi, il guanto robotico potrebbe venire usato anche per scopi medici o sportivi L’utilità starebbe nell’aiutare i pazienti in riabilitazione a recuperare i movimenti oppure gli atleti a migliorare le prestazioni in campo, nel caso per esempio del tennis.

Vedremo con il tempo come evolverà tale procedura, nel mentre seguiteci ancora per non perdervi tante altre news.