Le casse acustiche stereo Usb con miniJack di Techly

Per ascoltare la musica, la colonna sonora di un film, l’audio di un gioco, si possono usare le cuffie oppure gli auricolari, ma alla lunga possono dare fastidio alle orecchie, inoltre i modelli wireless possono avere un livello di carica insufficiente al momento dell’uso. Un set di altoparlanti stereo, invece, non provoca problemi di ergonomia e se collegato via cavo alla sorgente non fa nascere alcuna ansia da autonomia.

Techly offre tre soluzioni di questo tipo, tre coppie di speaker amplificati molto compatti, facilmente trasportabili e alimentati tramite un collegamento Usb con la sorgente. Questi prodotti affiancano perfettamente notebook, laptop, personal computer in genere, tutti i dispositivi portatili dotati di un’uscita audio miniJack e di una porta Usb. Le casse acustiche di Techly sono facili da installare e si portano ovunque con la massima praticità. Possono essere usate in qualsiasi ambiente, a casa per la didattica a distanza e lo smart working, in ufficio per le conferenze, nel tempo libero per ascoltare musica, vedere film e giocare.

ICC SP-320ETY consiste in due piccoli altoparlanti portatili pressoché cubici, adatti ad affiancare tutti i dispositivi mobili e non, purché dotati di un’uscita audio miniJack e di una porta Usb. I segnali sonori e l’alimentazione elettrica, infatti, transitano attraverso il cavo di 65 centimetri in dotazione, terminato a un’estremità con una spina miniJack per l’audio e una Usb 2.0 A per la corrente. Nonostante le dimensioni molto compatte (7 x 6,5 x 6,5 centimetri, 0,44 chilogrammi di peso), le prestazioni sonore sono di buon livello, con 3 watt di potenza nominale (3,5 W la potenza massima), impedenza di 4 ohm, una risposta nominale in frequenza di 20 – 20.000 Hz (80 – 20.000 KHz con distorsione inferiore all’1%) e un rapporto segnale/rumore pari a 58 dB. I due speaker a una via sono neri con membrana a cupola concava argentata e sono dotati di una rotellina posteriore per la regolazione del volume. Il costo del prodotto, disponibile su Manhattan Shop, è di 6,99 euro Iva inclusa.

ICC-320STY è un set di due casse acustiche che ha praticamente gli stessi dati di targa del modello precedente, ma le dimensioni e l’aspetto estetico sono differenti. Gli speaker, infatti, frontalmente hanno forma ottagonale, con incastonato al centro del corpo nero il driver audio caratterizzato da una corona circolare silver con una cupola centrale nera. Ogni cassa misura 5,5 x 8,8 x 7,9 centimetri. Le dimensioni molto contenute fanno di questo set la scelta ideale per riprodurre i suoni in mobilità, con notebook, computer portatili di vario tipo, tablet e lettori Mp3. L’ingresso audio è via miniJack, l’alimentazione arriva tramite una Usb 2.0 A. Entrambi i segnali viaggiano nel cavo in dotazione, lungo un metro e dotato di regolatore del volume. La potenza nominale delle casse è di 6 watt con un’impedenza di 4 ohm, il rapporto segnale/rumore è di 58 dB e la risposta in frequenza di targa è di 20 – 20.000 Hz (80 – 20.000 Hz con l’1% di distorsione). L’articolo, disponibile su Manhattan Shop, costa 11,80 euro Iva inclusa.

ICC SP-320WTY è una coppia di casse audio portatili, per Pc e per qualunque dispositivo dotato di un’uscita audio miniJack e di una porta Usb A, che si distingue dagli altri due prodotti di Techly per l’aspetto più tradizionale e per la costruzione in legno. Il corpo di ciascuno speaker è infatti un parallelepipedo in legno verniciato nero, con il driver audio frontale di diametro di 36 millimetri protetto da una tela nera fonotrasparente. La configurazione della cassa è di tipo bass reflex, con l’accordo costituito da un foro circolare posteriore. Questa architettura permette di rafforzare le note basse, per un suono più presente e corposo. Le dimensioni di ciascun altoparlante sono di 7,4 x 14,7 x 9,2 centimetri, le connessioni sono miniJack per i segnali audio e Usb 2.0 A per l’alimentazione elettrica (tensione di 5 V). Queste due prese confluiscono in un unico cavo lungo un metro, dotato di una rotella per la regolazione del volume audio. Per quanto riguarda le caratteristiche elettriche e acustiche, il set di casse ha una potenza nominale di 6 watt, un’impedenza di 4 ohm, una risposta nominale in frequenza di 90 – 20.000 Hz, un rapporto segnale/rumore di 60 dB e una separazione di 70 dB. Il prodotto è in vendita su Manhattan Shop a 16,80 euro Iva inclusa.

