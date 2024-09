Hardware

Team PC | 27 Settembre 2024

Per acquistare una nuova TV non è necessario aspettare che smetta di funzionare. Dotate di tecnologie all’avanguardia, con schermi ultrapiatti, colori realistici e audio Dolby, le televisioni moderne offrono un’esperienza di intrattenimento senza eguali. Rimanendo comodamente seduti sul divano di casa, infatti, sarà possibile godere del meglio dello streaming con documentari inediti, film in prima visione di cui tutti parlano, spettacoli in prima serata, serie TV nonché usufruire dell’accesso a centinaia di titoli di giochi esclusivi che ben si integrano ai tradizionali canali in chiaro. Molto versatili, sono gestibili non solo dai rispettivi telecomandi (sempre più essenziali) ma anche mediante la voce, grazie all’integrazione degli assistenti Google e Alexa.

Ovviamente, più la tecnologia è avanzata, maggiore è il costo, ne sono un esempio i televisori con schermo OLED che offrono una profondità d’immagine e una precisione dei colori che non conoscono paragoni. Tuttavia, allo stato attuale anche le TV in offerta sono in grado di garantire prestazioni elevate e ampia accessibilità ai contenuti senza dover spendere cifre da capogiro. Magari il processore non sarà aggiornato all’ultima versione o il sistema audio non sarà paragonabile ai dispositivi con Dolby surround integrato, ma la qualità delle immagini è buona e la sezione smart include sempre le maggiori piattaforme di streaming (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video) e un’ampia varietà di applicazioni (anche scaricabili) che migliorano l’esperienza di svago. Ma scopriamo i 3 buoni motivi per acquistare una nuova TV oggi stesso.

1. Visione più nitida occupando meno spazio

Rispetto ai televisori di 10 anni fa, quelli moderni sono costituiti da cornici con bordi molto sottili che permettono di guadagnare spazio in casa senza rinunciare alla qualità delle immagini. Questa caratteristica è preziosa per chi dispone di ambienti abitativi non molto ampi ma non vuole precludersi la possibilità di vivere un’esperienza immersiva e totalizzante durante la visione di un film, un documentario o una partita di calcio. Il design, avvolgente e compatto, consente di arredare la stanza in maniera originale, arricchendosi di diversi dettagli, come ad esempio la retroilluminazione pensata per non affaticare gli occhi durante la visione di programmi in chiaro o in streaming al buio oppure mentre si gioca ai videogames. Le dimensioni, dunque, non interferiscono con la qualità della riproduzione delle immagini. I vecchi pannelli sono oggi sostituiti dal 4K Ultra HD, che assicura una nitidezza dei fotogrammi 4 volte superiore al caro buon vecchio Full HD. I QLED sono in grado di produrre un volume di colore del 100% mentre gli OLED garantiscono neri molto profondi. Se si possiede un budget più elevato, ci si può orientare anche su un 8K che sfiora la perfezione assoluta e permette di ottenere immagini più fluide anche se in rapido movimento (ad esempio, un servizio durante una partita di tennis oppure un’azione di calcio).

2. TV sempre più interattive

Il mercato offre diversi sistemi in grado di trasformare una comune televisione in una Smart TV, ma pur essendo una soluzione interessante non regge il paragone. Le moderne TV sono dotate di un sistema operativo dedicato che permette di accedere alle piattaforme per la visione di contenuti in streaming, ma anche di navigare in internet per brevi ricerche, sui maggiori social network e di giocare online confrontandosi con altri gamers connessi. All’interno di un unico dispositivo, dunque, si cela un intero universo di puro divertimento per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. In più, i moderni telecomandi per la gestione dei canali e delle diverse funzionalità sono sempre più evoluti. Piccoli, ma efficienti, sono provvisti solo dei tasti essenziali per l’accensione e lo spegnimento del dispositivo, per la regolazione del volume, l’accesso alla TV in chiaro o alle piattaforme in streaming. Da qualche anno, si è fatta strada una nuova chicca: il microfono integrato che permette di accedere ai vari servizi del televisore utilizzando la voce. La gestione dei comandi è affidata a uno dei tre famosi assistenti Google, Alexa o Bixby, ma esistono dispositivi ove sono tutti inclusi. L’utente potrà decidere con quale interagire in base alle proprie preferenze.

3. Questione di ordine

Una Smart TV, per poter funzionare in modo adeguato, non richiede molti cavi. Serve solo quello di alimentazione ed eventualmente uno spinotto USB per il collegamento ethernet. Ciò comporta più spazio in casa, meno fili aggrovigliati, meno disordine, meno rischi per la salute e di cadute, più sicurezza per i bambini e per gli animali domestici. Grazie allo streaming non sarà più necessario ricorrere ai lettori DVD e Blu-ray, in quanto la qualità di un buon film (anche del passato) è a portata di telecomando. Provviste di tecnologia Bluetooth le televisioni si collegano ai dispositivi di archiviazione (cellulari, tablet e PC) in pochi e semplici passaggi senza alcuna interferenza o perdita di segnale. Stesso discorso anche per i moderni joypad, i joystick o altro strumento di gioco per gli appassionanti del gaming. Non mancano poi quei televisori in grado di trasformare una stanza in un luogo piacevole da vivere grazie alle diverse opzioni. Alcuni dispositivi, infatti, si trasformano in vere e proprie opere d’arte o in caminetti con tanto di legna scoppiettante mentre sono in fase di inattività. Altri, invece, riproducono i colori che si vedono sullo schermo anche sul muro fornendo un’esperienza immersiva e creando un’atmosfera suggestiva.

Per quanto riguarda il metodo di acquisto, ad oggi portare a casa una nuova TV è più semplice che mai grazie alla vasta scelta presente nei cataloghi degli e-commerce di elettronica oppure sui siti web dei grandi supermercati online, come ad esempio le TV in offerta disponibili nella sezione televisori dello shop online di Carrefour, uno dei supermercati con il catalogo più ampio nel panorama italiano. Acquistare una TV di ultima generazione vi permetterà di avere a portata di telecomando diverse opzioni di svago per tutta la famiglia, con proposte di intrattenimento sempre aggiornate e al passo con i tempi. Oltre ad essere funzionale, una Smart TV può offrire un’esperienza visiva coinvolgente, proprio come al cinema. Con i pannelli in 8K, inoltre, è come se non esistessero confini tra TV e campo di calcio o da tennis. I profili sottili, il design elegante e le dimensioni compatte ben si abbinano a tutti gli ambienti di casa.