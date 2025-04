PC Specialist – Un super computer con i7-14700F e RTX 4070

Hardware

redazione rivista | 12 Aprile 2025

Quando si riceve un PC assemblato da un marchio come PC Specialist, le aspettative sono naturalmente alte. E quando si ha tra le mani un sistema con un Intel Core i7-14700F, 32GB di RAM DDR5 e una RTX 4070 da 12GB, l’asticella sale ulteriormente. Lo abbiamo testato per voi, toccato con mano, acceso, stressato, e adesso siamo pronti a raccontarvi tutto: dall’unboxing alle prestazioni sotto carico.

Il Packaging: ben protetto, ben presentato

All’arrivo del pacco si percepisce la cura nei minimi dettagli da parte dell’azienda. La confezione è solida, robusta e progettata per assorbire eventuali urti durante il trasporto. Il case è protetto all’interno con inserti in schiuma rigida, ben saldi, e il contenuto del pacco è accompagnato da una documentazione chiara, un Welcome Book utile anche per i meno esperti, e la cavetteria classica.

Ogni componente è imballato con cura. Non c’è nulla fuori posto. Ovviamente è incluso il cavo di alimentazione, e sono presenti due antenne da collegare in maniera facile e veloce alla scheda Wi-Fi, avvitandole ai due connettori posti sul retro del computer.

Design e costruzione: eleganza e flusso d’aria firmati Corsair

Una volta liberato dalla confezione e dalle protezioni, il Corsair 4000D RS ARGB si presenta con un’estetica sobria, elegante e soprattutto professionale, ma con un tocco gaming dato dalle ventole ARGB ben visibili attraverso il pannello laterale in vetro temperato. Le linee sono pulite, la struttura è solida e l’interno del case è ordinatissimo.

Il cablaggio è stato gestito in maniera impeccabile. Il flusso d’aria è ben studiato: oltre alla ventola posteriore aggiuntiva PCS ARGB, il radiatore frontale del FrostFlow 240 ARGB garantisce temperature basse anche sotto stress, con un livello di rumorosità sorprendentemente contenuto, pari quasi a zero. Ad arricchire il tutto, la splendida illuminazione led delle ventole.

Processore e raffreddamento: potenza gestita con intelligenza

Il cuore pulsante di questa build è ovviamente l’Intel Core i7-14700F, un processore da 20 core con boost fino a 5.4GHz. Nei benchmark sintetici ha mostrato muscoli, ma è nel multitasking reale che impressiona davvero: editing video 4K, streaming e gaming contemporaneamente? Nessun problema.

La soluzione di raffreddamento scelta, il FrostFlow 240 a liquido, fa un ottimo lavoro nel mantenere la CPU sempre fresca e mai in affanno, anche durante sessioni di stress test.

Scheda madre e RAM: velocità e stabilità

La ASUS PRIME B760-PLUS garantisce compatibilità con DDR5 e PCIe 5.0, offrendo un’ottima base per futuri upgrade. È stabile, ha un BIOS intuitivo e ospita senza problemi le due Corsair Vengeance RGB DDR5 6000MHz CL30 da 16GB l’una.

La sincronizzazione dell’illuminazione RGB è fluida e configurabile via Armoury Crate o iCUE, a seconda delle preferenze. Durante l’utilizzo non si è mai percepita lentezza, nemmeno durante l’utilizzo di software di editing professionale, tra cui quelli del pacchetto Adobe (Photoshop, Premiere, InDesign, Illustrator).

Scheda grafica: Zotac GeForce RTX 4070, l’alleata dei gamer e creator

La vera protagonista per i gamer. Prestazioni solide in 1440p e 4K (con DLSS), soprattutto nei titoli più giocati e accessibili su Steam. Abbiamo messo alla prova questa RTX 4070 con alcuni dei classici free-to-play più popolari: Call of Duty: Warzone, APEX Legends ed E-Football. I risultati? Davvero convincenti. La versione Twin Edge OC è compatta, silenziosa e resta fresca, anche in lunghe sessioni di gioco.

Archiviazione e velocità: SSD da 2TB che vola

Il Solidigm P41+ da 2TB, montato su slot M.2 PCIe 4.0, è una vera scheggia. Avvio di Windows 11 in meno di 10 secondi, caricamenti istantanei e trasferimenti di file pesanti in una manciata di secondi. Un vero piacere usarlo.

Connettività e usabilità: completo sotto ogni aspetto

Ottima anche la dotazione lato connettività: il Wi-Fi 6E con Bluetooth 5.0 è stabile, veloce e perfetto per chi lavora in smart working o gioca online. Sul fronte USB, ci sono 5 porte posteriori (USB 3.0 e 2.0) e altre 2 frontali, comodissime per chi utilizza spesso chiavette o periferiche esterne, e ovviamente due ingressi di type-C, uno anteriore e uno posteriore.

Il comparto audio onboard è più che sufficiente per la maggior parte degli utenti, e l’alimentatore Corsair 650W RM Series 80 PLUS Gold è silenzioso e garantisce ampio margine anche per futuri upgrade.

Software e garanzia

Il PC viene fornito con Windows 11 Home preinstallato, una licenza Norton 360 Game Optimizer per 90 giorni e la trial di Microsoft 365. L’esperienza è pulita: nessun bloatware, nessuna app indesiderata. Solo il necessario.

In più, PC Specialist include 3 anni di garanzia standard (6 mesi ritiro e riconsegna gratuita, 1 anno su parti, 3 anni manodopera). Una copertura che vale.

Conclusioni: un PC che non teme confronti

Questo sistema di PC Specialist è un concentrato di potenza, eleganza e razionalità. Ottime scelte sui componenti, raffreddamento efficace, montaggio ordinato e performance da riferimento in tutte le aree: gaming, content creation, multitasking avanzato.

Ogni componente è stato scelto con cura, non ci sono compromessi evidenti, e il prezzo di 2059,77€ è pienamente giustificato dalla qualità dell’assemblaggio e dalle prestazioni offerte. Che siate gamer, creator o semplicemente utenti esigenti, questo PC rappresenta una scelta eccellente, pronta a durare nel tempo e capace di affrontare qualsiasi sfida moderna del presente e del futuro.