PCSpecialist, Momentum Master, un desktop completo in super offerta

Hardware

Salvatore Maduli | 17 Luglio 2026

Con il ritorno a scuola e al lavoro dopo la pausa estiva, PCSpecialist propone una serie di offerte dedicate a chi vuole acquistare un nuovo computer senza rinunciare a prestazioni e qualità. La promozione comprende desktop e notebook pensati per utenti con esigenze diverse, dagli studenti ai professionisti, fino agli appassionati di videogiochi. Tra le configurazioni più interessanti del catalogo “Ritorno a scuola” spicca il Momentum Master, un PC desktop che riesce a coniugare componenti di ultima generazione e una configurazione già pronta per affrontare qualsiasi tipo di utilizzo.

Una configurazione equilibrata per lavoro e gaming

Il Momentum Master è basato sul processore AMD Ryzen 7 9800X3D, una CPU a 8 core che garantisce prestazioni elevate sia nelle attività quotidiane sia nei software più impegnativi. Che si tratti di lavorare con programmi di produttività, modificare foto e video oppure gestire numerose applicazioni contemporaneamente, il sistema si dimostra sempre rapido e reattivo.



A completare la configurazione troviamo 32 GB di memoria DDR5, una quantità che permette di lavorare in multitasking senza rallentamenti, mentre l‘SSD NVMe da 2 TB offre tutto lo spazio necessario per installare programmi, giochi e archiviare documenti, assicurando allo stesso tempo tempi di caricamento molto rapidi.

RTX 5070 Ti e componenti moderni

Uno dei punti di forza del Momentum Master è la presenza della NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti da 16 GB, una scheda grafica che permette di affrontare i giochi più recenti con dettagli elevati e un’esperienza sempre fluida. Le sue prestazioni si fanno apprezzare anche nei programmi che sfruttano la GPU, come quelli dedicati all’editing video, alla grafica e al rendering.



La dotazione è completata dalla scheda madre ASUS PRIME B850-PLUS WiFi, che integra Wi-Fi 6E, rete Ethernet da 2,5 Gigabit e supporto alle più recenti tecnologie, mentre il raffreddamento a liquido PCSpecialist LS-240 AIO contribuisce a mantenere il sistema stabile anche durante i carichi di lavoro più intensi. A garantire affidabilità ci pensa infine l’alimentatore Corsair CX750 da 750 Watt.

Perché scegliere il PCSpecialist Momentum Master

Il PCSpecialist Momentum Master è un desktop che convince soprattutto per il suo equilibrio. Non punta soltanto sulla potenza, ma offre una configurazione ben studiata e pronta ad accompagnare l’utente per molti anni, sia nel gaming sia nelle attività di studio e lavoro.



Grazie all’hardware moderno, all’ampia dotazione di memoria e archiviazione e alla qualità dei componenti scelti, rappresenta una delle proposte più interessanti della promozione “Ritorno a Scuola” di PCSpecialist, soprattutto per il suo grande prezzo scontato. Una soluzione indicata per chi desidera acquistare un PC performante, completo e già pronto all’uso, senza dover intervenire con aggiornamenti fin dal primo giorno.