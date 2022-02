Microfoni omnidirezionali Usb da tavolo: per lavorare, studiare e non solo

Techly propone a chi lavora, studia, gioca in remoto due microfoni omnidirezionali Usb, ottimizzati per essere facili da usare e per fornire elevate prestazioni.

In questo periodo di pandemia sono molti gli impiegati che lavorano dalla loro abitazione e gli studenti che seguono le lezioni da casa. Per svolgere bene le loro attività è importante che queste persone possano disporre dei dispositivi adatti, non solo un computer ma anche periferiche come microfoni e cuffie, per farsi sentire e ascoltare in maniera chiara e nel migliore dei modi.

Proprio per questo tipo di impiego, Techly offre nel suo ricco catalogo due microfoni omnidirezionali Usb da tavolo. Si tratta di prodotti pensati per rendere il più semplice possibile il loro uso e sono utili per riunioni online, conferenze di lavoro, chat audiovideo, collegamenti con Skype, lezioni in DaD e altro ancora.

ICC SH-21 / ICC SH-22

ICC SH-21 e ICC SH-22 sono due microfoni omnidirezionali Usb da tavolo, quasi identici dal punto di vista estetico e con le stesse caratteristiche elettriche e acustiche. L’unica differenza significativa a livello funzionale è la presenza di un tasto Mute nel modello ICC SH-22, tasto posizionato proprio sulla griglia che copre il microfono, per la massima comodità di utilizzo. I due prodotti sono ideali per conferenze di lavoro, riunioni online, smart working, didattica a distanza, giochi. Ogni unità può captare con precisione la voce fino a tre metri di distanza (Techly consiglia comunque di non superare i due metri) grazie alla sua alta sensibilità.

ICC SH-21

ICC SH-22

I due microfoni sono neri, con corpo in lega di zinco di forma cilindrica (7 centimetri di diametro per 1,5 cm di altezza, 160 grammi di peso), con la superficie superiore quasi interamente ricoperta da una griglia metallica che protegge il microfono sottostante. Secondo i dati di targa la risposta in frequenza è di 100 – 16.000 Hz, sensibilità – 40 ± 3 dB, impedenza massima 680 ohm, Spl (Sound Pressure Level) massimo 110 dB, rapporto segnale/rumore maggiore di 60 dB.

Questi due microfoni si collegano al computer tramite un cavo lungo due metri, terminato con una spina Usb 2.0 A. Non è necessario installare alcun driver e la compatibilità è garantita con Windows XP e successivi, Mac OS 7 e versioni seguenti. I prezzi dei microfoni, disponibili su Manhattan Shop, sono di 31,99 euro per il modello ICC SH-21, 48,80 euro per ICC SH-22. Entrambe le cifre sono Iva inclusa.

PC Professionale © riproduzione riservata.