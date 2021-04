Gli Usb extender di Techly sono plug and play

Il protocollo Usb (Universal Serial Bus) è fedele al proprio nome ed è di impiego veramente universale. Sono infatti innumerevoli le periferiche che usano questo standard di connessione per dialogare con il computer. Non solo tastiere e mouse ma anche tavolette grafiche, stampanti, scanner, fotocamere e Web cam, dischi portatili e memorie a stato solido, lettori di vario genere. A tanta versatilità, però, si aggiunge qualche limite, come la lunghezza massima dei cavi, che non può superare i cinque metri.

Finché il computer è vicino all’utente questo limite non è un problema, ma le cose si complicano se il Pc o la periferica sono in posizione remota. Il computer può essere lontano dall’utente, in un altro locale, per esigenze di rumore o di controllo della temperatura, e quindi vicino all’utente serve un hub Usb. Una stampante Usb può essere situata in un locale separato perché troppo rumorosa o per evitare contaminazioni ambientali dovute a dispersioni di polvere di toner. In questi casi è facile ritrovarsi con la necessità di dover usare un cavo Usb ben più lungo di cinque metri, soprattutto se deve correre in corrugati inseriti nei muri e dai percorsi tortuosi.

In queste situazioni non basta una prolunga Usb normale, ne serve una attiva o addirittura un extender con cavo di rete. La prolunga attiva appare come un cavo qualsiasi, ma a una delle estremità (di solito quella con la presa femmina) integra una sezione elettronica che amplifica e risincronizza i segnali digitali, eliminando ogni genere di disturbi e di interferenze. L’elettronica è alimentata con la corrente che il protocollo Usb consente di passare insieme ai dati, quindi l’impiego delle prolunghe attive è identico a quello di un comune cavo passivo. Gli extender con cavo di rete sono minuscoli convertitori di segnale, che riformattano i dati del bus Usb in modo che possano transitare in un normale cavo Cat.5e oppure 6, che può essere lungo anche diverse decine di metri. Anche in questo caso i prodotti migliori prendono l’alimentazione elettrica dal bus Usb, quindi non servono alimentatori separati che complicherebbero l’installazione.

Extender Usb: le soluzioni di Techly

Nel suo ricchissimo catalogo, Techly offre ai propri clienti diversi dispositivi di questo tipo, sia prolunghe attive sia extender su cavo di rete. Tutti questi prodotti sono autoalimentati, quindi non necessitano di trasformatori esterni e sono semplicissimi sia da installare sia da utilizzare (plug and play). Sono compatibili con Windows Vista, XP, 7 e versioni successive, con Mac OS 9 e release seguenti.

Per quanto riguarda i cavi prolunga attivi, troviamo i modelli IUSB-REP10TY, IUSB-REP20TY e IUSB-REP220TY3. Tutti e tre sono conformi allo standard Usb 2.0 Hi-Speed, consentono una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbit/s e sono dotati di prese Usb tipo A, una maschio e una femmina. I due extender sono i modelli IUSB-EXTENDTY2 e IUSB-EXTENDTY5. Entrambi i dispositivi sono composti da due piccole unità separate, ciascuna dotata di una presa Rj45 per il cavo di rete Cat.5e oppure Cat.6 e di una connessione Usb tipo A, maschio in una, femmina nell’altra. Questi due extender sono compatibili con lo standard Usb 1.1. Ecco le diverse soluzioni più nel dettaglio.

IUSB-REP10TY

IUSB-REP10TY è un cavo prolunga attivo lungo 10 metri, di colore nero, che può essere collegato in serie (modalità daisy chain) con altri due cavi uguali, per raggiungere una lunghezza complessiva di 30 metri. Il prodotto costa 16,19 euro Iva inclusa.

IUSB-REP10TY

IUSB-REP20TY

IUSB-REP20TY è un connettore Usb nero con un’estensione di 5 metri, che può essere unito ad altre due prolunghe uguali per ottenere un collegamento di 15 metri complessivi. Il cavo ha un prezzo di 12,59 euro.

IUSB-REP20TY

IUSB-REP220TY3

IUSB-REP220TY3 è il cavo, sempre nero, che permette di coprire la distanza maggiore, dato che è lungo 20 metri. Se collegato in serie con un’altra prolunga uguale si arriva alla bellezza di 40 metri totali. Il costo del cavo è di 26,79 euro.

IUSB-REP220TY3

IUSB-EXTENDTY2

IUSB-EXTENDTY2 è l’extender che impiega un comune cavo di rete e che permette una velocità dei dati fino a 12 Mbit/s. Il cavo di rete può avere una lunghezza massima di 60 metri. Il costo della soluzione è di 22,40 euro.

IUSB-EXTENDTY2

IUSB-EXTENDTY5

IUSB-EXTENDTY5 ha un’estetica diversa rispetto a quella del modello precedente, ma il colore è sempre nero. Con questo dispositivo la lunghezza del cavo Cat.5e oppure 6 può essere di 50 metri. Il prezzo del dispositivo è di 10,99 euro.

IUSB-EXTENDTY5

