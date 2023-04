News

Martina Pedretti | 13 Aprile 2023

Streaming

Max è il nuovo volto di HBO Max

Addio a HBO Max, che ha cambiato nome e ora diventerà Max. Warner Bros. Discovery ha annunciato ufficialmente Max come nuovo nome della sua piattaforma streaming, eliminando la parte HBO. Inoltre ha svelato nuovi contenuti e nuove serie originali.

La società ha annunciato il cambio di nome in un evento stampa il 12 aprile, dove ha anche rivelato una lista di progetti imminenti. Max verrà lanciato per la prima volta negli USA il 23 maggio, e l’azienda promette una media di oltre 40 nuovi titoli e stagioni di programmi TV ogni mese.

La nuova offerta unirà la programmazione di HBO Max con quella di Discovery. Quest’ultima però rimarrà attiva come app autonoma, con un piano meno costoso.

In Italia Max non è ancora disponibile, ma il lancio della piattaforma dovrebbe essere previsto nei prossimi anni, dopo la cessazione del contratto di HBO con Sky.

Negli USA, MAX avrà tre fasce di prezzo: 9.99 dollari al mese, con due schermi in HD e la pubblicità; 15.99 dollari al mese, senza pubblicità e con la possibilità di scaricare fino a 30 contenuti per volta; 19.99 dollari al mese, senza pubblicità, la possibilità di scaricare 100 contenuti per volta, quattro schermi in 4K con HDR e Dolby Atmos.

Durante l’evento, David Zaslav ha anche annunciato diversi nuovi progetti tra cui:

La serie TV di Harry Potter ;

; La serie prequel di Game of Thrones sul Cavaliere dei Sette Regni;

sul Cavaliere dei Sette Regni; Uno spin-off di The Big Bang Theory ;

; Una serie ispirata al franchise di The Conjuring – L’evocazione ;

; Rick and Morty: The Anime;

Nuove docuserie e reality originali del gruppo Magnolia, Discovery e TLC.

Inoltre sono usciti i trailer di diversi contenuti in arrivo su Max, tra cui True Detective: Night Country, Il Pinguino, The Regime, The Sympthizer e tanto altro.