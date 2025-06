News

Martina Pedretti | 10 Giugno 2025

Quando arriva HBO Max in Italia

Dopo anni di attesa, HBO Max si prepara a fare il suo debutto ufficiale anche in Italia. Da quando? L’arrivo del celebre servizio di streaming targato Warner Bros. Discovery è previsto per l’inizio del 2026, ponendo così fine a un’assenza che ha sempre lasciato l’amaro in bocca agli appassionati di serie TV e cinema firmati HBO, Warner, DC e Max Original.

Il rollout europeo del servizio, iniziato nel 2021, continua a espandersi: a luglio 2025 HBO Max farà il suo ingresso in dodici nuovi Paesi, tra cui Albania, Islanda, Lettonia e Malta. A seguire, il servizio verrà esteso anche a mercati chiave come Germania, Regno Unito e – finalmente – Italia. Attualmente, HBO Max è già attivo in gran parte dell’Europa, tra cui Francia, Spagna, Svezia e Paesi Bassi.

Quali film e serie sono inclusi

Con l’arrivo nel nostro Paese, gli utenti italiani potranno accedere a un catalogo tra i più ricchi del panorama on demand. Dalla saga di Harry Potter (di cui è attesa anche una nuova serie TV), ai blockbuster DC, fino alle amate produzioni come The Last of Us, Euphoria, And Just Like That… o Succession, HBO Max promette un’offerta che fonde qualità cinematografica e serialità di alto livello.

In altri mercati europei, il servizio ha integrato anche importanti eventi sportivi: non è ancora chiaro se questi contenuti saranno disponibili anche nella versione italiana, poiché molto dipenderà dagli accordi locali di trasmissione.

Quanto costa HBO Max in Italia

Per quanto riguarda le modalità di abbonamento, HBO Max dovrebbe mantenere la stessa struttura già adottata in altri Paesi, con due opzioni principali: un piano Standard e uno Premium, che differiscono per qualità video, numero di accessi simultanei e download offline. I prezzi ufficiali per l’Italia non sono ancora stati comunicati, ma è probabile che saranno allineati al resto del mercato europeo.

Sul fronte societario, HBO Max tornerà presto alla sua denominazione originaria, dopo una parentesi in cui il servizio era stato ribattezzato semplicemente “Max”. Una scelta che coincide con la ristrutturazione interna del gruppo Warner Bros. Discovery, che verrà diviso in due entità separate: una focalizzata su streaming e contenuti originali, l’altra sulla TV lineare.

Ancora qualche mese di attesa, e poi sarà tempo di binge-watching con una nuova, prestigiosa piattaforma che farà fronte a Netflix, Prime Video e Disney+.