Nicolo Figini | 26 Novembre 2024

Instagram

Ecco quali potrebbero essere alcune soluzioni nel caso in cui i Reel di Instagram non dovessero funzionare

Cosa fare se i Reel di Instagram non funzionano? Ecco alcune soluzioni che potrebbero fare al caso vostro e che potrebbero risolvere il momentaneo disguido causato dall’app.

Soluzioni se non funzionano i Reel di Instagram

Vi è mai capitato di stare guardando un Reel e all’improvviso, dal nulla, si blocca e sembra non partire più?

Anche se continuate a scrollare i video non funzionano e non importa quanto ci provate a farlo funzionare, l’applicazione non ne vuole sapere.

Qui di seguito vi sveliamo 9 semplici soluzioni nel caso in cui i Reel di Instagram non dovessero funzionare.

Ecco quali sono.

Soluzioni per i Reel non funzionanti: Aggiorna l’app

Aggiorna l’app

La prima cosa da fare è quella di controllare subito se state utilizzando l’ultima versione dell’applicazione.

In caso di malfunzionamento, quindi, provate a entrare su Google Play Store o sull’App Store per aggiornarla.

Se sarà questo il caso, infatti, il pulsante verde accanto all’icona non vi dirà Apri ma Aggiorna.

